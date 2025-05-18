Menu Close

Momentaufnahme 389

Veröffentlicht am 18.05.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Ein Weg druch die grüne Felder
Feldweg
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege.

Johann Wolfgang von Goethe

Irina Tischer Nachricht

hutho
18.05.2025 12:46

Solche Wege kenne ich, auch auf solchen, manchmal steinigeren Wegen, kann man sein Ziel erreichen.
Nur wenn einem noch mehr Steine in den Weg geworfen werden, dann wird es schwierig. Es sind nicht immer die Steine schuld, sondern deren Werfer.

Das Foto ist gelungen.
Hubertus

Zuletzt bearbeitet am 3 Monate zuvor von hutho
