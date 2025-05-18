Menu Close

Initiative Krüppel gegen rechts auf Mitmach-Tagung in Kassel gegründet

Veröffentlicht am 18.05.2025 09:03 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plenum der Mitmach-Tagung des bifos am 16. Mai 2025
Plenum der Mitmach-Tagung des bifos am 16. Mai 2025
Foto: Wiebke Schär / ISL

Kassel (kobinet) Mit einem starken Signal durch die Gründung einer Initiative "Krüppel gegen rechts", die sich gegen Ausgrenzung und für Vielfalt und echte Inklusion einsetzt, ist die Mitmach-Tagung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) mit dem Titel "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog am 17. Mai 2025 in Kassel zu Ende gegangen. Die 70 Teilnehmenden waren sich nicht zuletzt aufgrund der Geschichte einig darin, dass sich gerade behinderte Menschen entschieden gegen rechte und antidemokratische Akteur*innen und Tendenzen wehren müssen, Ziel der Tagung war es jüngere und neuere Akteur*innen der Behindertenbewegung mit älteren und seit längerem engagierten Aktiven der Behindertenrechtsbewegung zusammenzubringen und sich gegenseitig zu empowern.

In über 20 Arbeitsgruppen und vier Plenumsveranstaltungen wurde von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag bis spät in die Nacht hinein diskutieren, Erfahrungen und Ideen ausgetauscht und auch viel gelacht. Deutlich wurde dabei, dass es eine ganze Reihe jüngerer Menschen mit verschiedenen Behinderungen gibt, die darauf brennen, sich in die Behindertenpolitik einzumischen und die Behindertenbewegung auch aus ihrem Blickwinkel heraus zu prägen. Der Einsatz für echte Inklusion wurde dabei immer wieder betont.

Andererseits beherrschte die Diskussionen in Kassel von Anfang an die Bedrohungen der Selbstbestimmung, Inklusion und Vielfalt in unserem Land, gerade auch im Hinblick auf das massive Erstarken der AfD und des internationalen Trends, wie zum Beispiel aus den USA. Der Vorschlag eine behinderungs- und verbandsübergreifende Initiative gegen rechts zu gründen wurde daher während der Tagung an verschiedenen Stellen diskutiert und um einen Titel gerungen. Am Ende waren sich die Teilnehmenden der Tagung darin einig, dass der Begriff „Krüppel gegen rechts“ eine gute Mischung zwischen klarer Ansage und nötiger aufrüttelnder Provokation bietet. Die Krüppelbewegung hatte in den 70er, 80er und bis in die 90er Jahre hinein viele Impulse gegeben und die weitgehendend behindertenfeindliche Gesellschaft immer wieder durch kreative Aktionen herausgefordert.

Link zum Programm der Mitmach-Tagung

Link zum Interview der kobinet-nachrichten zur Mitmachtagung mit Juliane Harms

Link zum kobinet-Bericht zur Ankündigung der Mitmachtagung

Ottmar Miles-Paul Nachricht

