Selbsthilfe und Öffentlichkeitsarbeit mit Humor

Kassel (kobinet)

Per Busch aus Kassel hat darüber nachgedacht.

Wie kann man das ändern?

Warum sind Themen über Behinderung nicht spannend?

Man kann mit neuen Ideen protestieren.

Mit Bildern kann man Dinge besser zeigen.

Humor kann bei schwierigen Themen helfen.

Er hat überlegt:

Per Busch stellt seine Ideen heute vor.

Das macht er bei der Tagung "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog".

Er spricht in der Gruppe über "Öffentlichkeitsarbeit: Von kobinet bis insta".

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet: Menschen erzählen anderen, was ihre Firma oder Gruppe macht.

Sie schreiben zum Beispiel Texte oder machen Bilder, damit viele Leute von ihrer Arbeit wissen.

Kobinet ist die Abkürzung für kobinetnachrichten.

Das sind Berichte von den wichtigen Treffen der Regierung.

Sie zeigen, was die Minister besprechen und entscheiden.