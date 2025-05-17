Berlin (kobinet)
Der barrierefreie Fahr-dienst in Berlin kommt gut an.
Viele Menschen mit Mobilitäts-einschränkungen nutzen ihn.
Seit Anfang März wurden mit dem BVG Muva ungefähr 20.000 Fahrten gemacht.
Das sind 3-mal so viele Fahrten wie vorher.
Das ist ein gutes Zeichen.
Der Fahr-dienst ist eine wichtige Unterstützung.
Er ergänzt Bus und Bahn gut.
Die Berliner Verkehrs-betriebe wollen den Zugang zu öffentlichen Verkehrs-mitteln einfach und barrierefrei machen.
Barrierefrei bedeutet: Nichts steht im Weg und alle Menschen können überall hinkommen.
Jeder kann alles benutzen, auch Menschen mit Rollstuhl oder anderen Hilfs-Mitteln.
Sie achten besonders auf die Bedürfnisse von:
- Menschen mit Mobilitäts-einschränkungen
- Älteren Menschen
- Eltern mit Kinder-wagen oder Klein-kindern
Im März ist der BVG Muva in ganz Berlin neu gestartet.
Er bietet einen zusätzlichen barrierefreien Service für Menschen mit Mobilitäts-einschränkungen.
Jetzt kann man direkte Fahrten in einem Umkreis von 5 Kilometern buchen.
Man kann sich zu allen S-Bahn-Stationen, U-Bahn-Stationen und Bus-halte-stellen in Berlin fahren lassen.
Das Angebot ist für Menschen gedacht, die es wirklich brauchen.
Dazu gehören:
- Schwer-behinderte Menschen
- Schwangere
- Verletzte Personen
- Menschen mit sehr schwerem Gepäck
Für diese Menschen gibt es weniger Umstiege.
Die Fuß-wege werden kürzer.
Es gibt eine Fahr-alternative, wenn ein Aufzug kaputt ist.
Alternative bedeutet: Sie können zwischen zwei oder mehr Dingen wählen.
Das nennt man, wenn man eine andere Möglichkeit hat.
Der BVG Muva kann per Telefon oder App gebucht werden.
Man kann bis zu 7 Tage im Voraus buchen oder spontan.
Für die Mitfahrt braucht man ein gültiges VBB-Ticket.
Der Fahr-dienst ist vom Land Berlin bestellt worden.
So will man die Mobilitäts-garantie sicherstellen, die im Gesetz steht.
Das Angebot gibt es erst einmal bis Ende 2025.
Für Buchungen und Fragen: Telefon-Nummer (030) 256 55 555
Berlin (kobinet) Berlins barrierefreier Fahrdienst kommt bei mobilitätseingeschränkten Personen gut an. Rund 20.000 Fahrgastfahrten wurden seit Anfang März mit dem BVG Muva durchgeführt, teilte das landeseigene Unternehmen mit. Damit hat sich die Gesamtzahl verdreifacht. Dies sei ein deutliches Zeichen dafür, dass das Angebot eine wertvolle Unterstützung darstellt und eine funktionierende Ergänzung zu Bus und Bahn bietet. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr so einfach und barrierefrei wie möglich gestalten und speziell auf die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Personen, Senioren sowie Eltern mit Kinderwagen oder Kleinkindern zuschneiden.
Im März ging der Service BVG Muva berlinweit mit neuem Konzept an den Start, um mobilitätseingeschränkten Personen einen zusätzlichen barrierefreien Service zu bieten. Seit der Erweiterung ist es möglich, Direktfahrten innerhalb eines Radius von fünf Kilometern zu buchen und sich zu allen S- und U-Bahnstationen sowie sämtlichen Bushaltestellen in Berlin fahren zu lassen.
Das Angebot soll ausschließlich von denjenigen in Anspruch genommen wird, für die er wirklich notwendig ist. Dazu zählen neben schwerbehinderten Personen auch Schwangere, verletzte Personen sowie Menschen, die besonders schweres Gepäck mit sich führen. Für sie werden Umstiege reduziert, Fußwege verkürzt oder eine Fahrtalternative zum defekten Aufzug angeboten.
Der BVG Muva ist für alle Menschen mit Mobilitätseinschränkungen per Telefon oder App bis zu sieben Tage im Voraus oder spontan buchbar. Zur Mitfahrt reicht ein gültiges VBB-Ticket. Der vom Land Berlin bestellte Service wurde eingerichtet, um die gesetzlich verankerte Mobilitätsgarantie zu gewährleisten. Das Angebot ist vorerst bis Ende 2025 verfügbar.
Buchungen und Fragen unter (030) 256 55 555
