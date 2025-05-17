Berlins barrierefreier Fahrdienst

Berlin (kobinet)

Der barrierefreie Fahr-dienst in Berlin kommt gut an. Viele Menschen mit Mobilitäts-einschränkungen nutzen ihn. Seit Anfang März wurden mit dem BVG Muva ungefähr 20.000 Fahrten gemacht. Das sind 3-mal so viele Fahrten wie vorher.

Das ist ein gutes Zeichen. Der Fahr-dienst ist eine wichtige Unterstützung. Er ergänzt Bus und Bahn gut.

Die Berliner Verkehrs-betriebe wollen den Zugang zu öffentlichen Verkehrs-mitteln einfach und barrierefrei machen. Barrierefrei bedeutet: Nichts steht im Weg und alle Menschen können überall hinkommen. Jeder kann alles benutzen, auch Menschen mit Rollstuhl oder anderen Hilfs-Mitteln. Sie achten besonders auf die Bedürfnisse von: Menschen mit Mobilitäts-einschränkungen

Älteren Menschen

Eltern mit Kinder-wagen oder Klein-kindern

Im März ist der BVG Muva in ganz Berlin neu gestartet. Er bietet einen zusätzlichen barrierefreien Service für Menschen mit Mobilitäts-einschränkungen.

Jetzt kann man direkte Fahrten in einem Umkreis von 5 Kilometern buchen. Man kann sich zu allen S-Bahn-Stationen, U-Bahn-Stationen und Bus-halte-stellen in Berlin fahren lassen.

Das Angebot ist für Menschen gedacht, die es wirklich brauchen. Dazu gehören: Schwer-behinderte Menschen

Schwangere

Verletzte Personen

Menschen mit sehr schwerem Gepäck

Für diese Menschen gibt es weniger Umstiege. Die Fuß-wege werden kürzer. Es gibt eine Fahr-alternative, wenn ein Aufzug kaputt ist. Alternative bedeutet: Sie können zwischen zwei oder mehr Dingen wählen. Das nennt man, wenn man eine andere Möglichkeit hat.

Der BVG Muva kann per Telefon oder App gebucht werden. Man kann bis zu 7 Tage im Voraus buchen oder spontan. Für die Mitfahrt braucht man ein gültiges VBB-Ticket.

Der Fahr-dienst ist vom Land Berlin bestellt worden. So will man die Mobilitäts-garantie sicherstellen, die im Gesetz steht. Das Angebot gibt es erst einmal bis Ende 2025.