Sozialverband warnt vor drohendem Systemkollaps

Veröffentlicht am 16.05.2025 10:52 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
DÜSSELDORF (kobinet) "Die Pflege wird drastisch teurer", stellt der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen fest. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts haben sich die Gesundheitsausgaben in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Deshalb schlägt dieser Verband Alarm. "Wenn die neue Bundesregierung diesem Thema nicht die höchste Priorität einräumt, wird unser Pflegesystem kollabieren", warnt Landespräsident Horst Vöge. Besonders angesichts des demografischen Wandels sei entschlossenes Handeln gefragt.

„Die im Koalitionsvertrag angekündigte ‚große Pflegereform‘ muss gleich zu Beginn der Legislaturperiode angegangen und umgesetzt werden“, betont Horst Vöge. Allein die immens hohen Eigenanteile für Pflegeheimplätze, die in Nordrhein-Westfalen im Schnitt bei rund 3.200 Euro im Monat liegen, stellen eine erhebliche Belastung für die Betroffenen dar. „Damit muss Schluss sein. Wir fordern eine Pflegeversicherung, bei der Heimbewohner nur noch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung bezahlen. Gleichzeitig müssen pflegende Angehörige finanziell mehr abgesichert werden, zum Beispiel durch die Einführung eines Pflegegelds. Und Entlastungsangebote müssen ausgebaut werden, um Pflege und Beruf besser vereinbaren zu können.“

Der VdK-Landespräsident appelliert zudem an die Politik: „In der häuslichen Pflege leisten Angehörige eine enorme, meist unbezahlte Arbeit. Steigende Ausgaben auch in diesem Bereich treffen diese Menschen direkt und bringen Familien an ihre Belastungsgrenze. Pflege darf keine Armutsfalle sein!“

Hartmut Smikac

