Sozialverband warnt vor drohendem Systemkollaps

DÜSSELDORF (kobinet)

Die Pflege wird viel teurer. Das sagt der Sozial-verband VdK aus Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist ein Land in Deutschland mit vielen Städten wie Köln und Dortmund. Dort leben viele Menschen.

Nach Zahlen vom Statistischen Bundes-amt ist das so: Die Kosten für Gesundheit sind in 10 Jahren fast doppelt so hoch geworden. Darum macht der VdK eine Warn-meldung.

Horst Vöge ist der Chef vom VdK in Nordrhein-Westfalen. Er sagt: Wenn die neue Bundes-regierung dieses Thema nicht sehr wichtig nimmt, dann wird unser Pflege-system zusammen-brechen.

Besonders weil es in Zukunft mehr alte Menschen gibt.

Horst Vöge sagt auch: Im Koalitions-vertrag steht, Parteien schreiben auf, was sie zusammen machen wollen, wenn sie regieren. Das ist wie ein Plan für ihre gemeinsame Arbeit. dass es eine große Pflege-reform geben soll. Die muss die neue Regierung gleich am Anfang ihrer Arbeit machen.

Die Heim-bewohner müssen jetzt sehr viel selbst bezahlen. In Nordrhein-Westfalen müssen sie etwa 3.200 Euro im Monat selbst bezahlen. Das ist zu viel für die Menschen.

Der VdK fordert: Die Pflege-versicherung soll die Pflege-kosten übernehmen. Die Pflege-Versicherung zahlt Geld, wenn man krank ist und Hilfe braucht. Alle Menschen geben jeden Monat etwas Geld, damit kranke Menschen Hilfe bekommen können.

Heim-bewohner sollen nur noch Kosten für Unterkunft und Essen selbst bezahlen. Pflegende Angehörige sollen mehr Geld bekommen. Zum Beispiel durch ein Pflege-geld. Es soll auch mehr Hilfen geben,

damit Pflege und Beruf besser zusammen gehen.

Horst Vöge sagt zur Politik: Pflegende Angehörige machen zuhause sehr viel Arbeit. Meistens bekommen sie dafür kein Geld. Steigende Kosten in der Pflege treffen diese Menschen direkt.