Sozialstaat muss gerechter werden

Berlin (kobinet)

Zur Regierungs-Erklärung von Bundes-Arbeits-Ministerin Bärbel Bas hat die VdK-Präsidentin Verena Bentele etwas gesagt. Eine Regierungs-Erklärung ist eine wichtige Rede, in der ein Regierungs-Mitglied erklärt, was die Regierung plant. Der VdK ist ein großer Sozial-Verband in Deutschland, der sich für die Rechte von älteren Menschen, Menschen mit Behinderung und anderen benachteiligten Gruppen einsetzt.

Bärbel Bas hat im Bundestag gesprochen. Das war am 15. Mai 2025. Der Bundestag ist das Parlament in Deutschland. Im Bundestag werden wichtige Entscheidungen für Deutschland getroffen.

Verena Bentele findet gut: Bärbel Bas will einen starken Sozial-Staat. Der Sozial-Staat soll Menschen in Not helfen. Der Sozial-Staat sorgt dafür, dass Menschen Hilfe bekommen, wenn sie diese brauchen. Zum Beispiel bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder im Alter.

Verena Bentele sagt: In vielen Gesprächen geht es oft um Menschen, die den Sozial-Staat ausnutzen. Dabei brauchen viele Menschen einen starken Sozial-Staat. Ausnutzen bedeutet, dass jemand Hilfe bekommt, obwohl er sie eigentlich nicht braucht.

Verena Bentele findet schlecht: Die Regierung plant keine Hilfen für ältere Menschen und Menschen mit Erwerbs-Minderung, die nur kleine Renten bekommen. Erwerbs-Minderung bedeutet, dass Menschen weniger oder gar nicht mehr arbeiten können. Das kann zum Beispiel durch Krankheit oder Unfall passieren.

Der Sozial-Verband VdK findet gut: Die Renten-Höhe soll stabil bleiben. Die gesetzliche Rente soll im Alter den Lebens-Standard sichern. Lebens-Standard bedeutet, wie gut jemand leben kann. Dazu gehört zum Beispiel, ob man sich eine gute Wohnung, gesundes Essen und Freizeit-Aktivitäten leisten kann.

Verena Bentele sagt auch: Wir dürfen nicht die Menschen vergessen, die nicht bis zum Renten-Alter arbeiten können. Das sind zum Beispiel Menschen mit Krankheit oder Menschen, die Angehörige pflegen. Diese Menschen brauchen eine armuts-feste Erwerbs-Minderungs-Rente. Armuts-fest bedeutet, dass die Rente hoch genug sein muss, damit Menschen nicht arm sind.

Sie brauchen gute Reha und einen Pflege-Lohn. Reha ist die Abkürzung für Rehabilitation. Das sind Maßnahmen, die Menschen helfen sollen, nach Krankheit oder Unfall wieder gesund zu werden. Pflege-Lohn ist das Geld, das Menschen bekommen, wenn sie andere Menschen pflegen.

Der Bundes-Kanzler hat am 14. Mai 2025 gesprochen. Er sagte: Wir brauchen Kraft-Anstrengung. Verena Bentele meint: Die Kraft-Anstrengung brauchen wir für schwer-behinderte Menschen. Kraft-Anstrengung bedeutet, dass man sich besonders anstrengen und viel Energie einsetzen muss.

Diese Menschen haben oft sehr gute Qualifikationen. Trotzdem sind sie häufiger arbeitslos als Menschen ohne Behinderung. Qualifikationen sind Fähigkeiten und Kenntnisse, die man für eine Arbeit braucht. Zum Beispiel eine Ausbildung oder ein Studium.

Schwer-behinderte Menschen mit Arbeit müssen geschützt werden. Die tägliche Höchst-Arbeitszeit darf nicht aufgehoben werden. Sonst verlieren schwer-behinderte Beschäftigte ihre Schutz-Rechte. Darum muss es für sie Ausnahmen geben. Höchst-Arbeitszeit ist die längste Zeit, die jemand am Tag arbeiten darf. Schutz-Rechte sind besondere Rechte, die schwer-behinderte Menschen bei der Arbeit haben.

Der Sozial-Staat soll gerechter werden. Aber es gibt noch keine konkreten Pläne dafür. Eine Kommission soll die Sozial-Staats-Reform planen. Eine Kommission ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeitet. Eine Reform ist eine große Veränderung, die etwas verbessern soll.