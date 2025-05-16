Menu Close

So war das damals: H.-Günter Heiden stellt Buch zur Grundgesetzergänzung in Kassel vor

Veröffentlicht am 16.05.2025 17:30 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
H.-Günter Heiden mit dem Buch zur Grundgesetzergänzung vor dem Reichstag
Foto: omp

Kassel (kobinet) Passend zur Mitmach-Tagung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos), die am 16. und 17. Mai 2025 im Kasseler Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen stattfindet, hat das Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) eine Rezension von Marc von Miquel zum Buch von H.-Günter Heiden veröffentlicht. "Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994" lautet der Titel des Buches, aus dem H.-Günter Heiden bei der Abendveranstaltung der Mitmach-Tagung am 16. Mai kurz vorlesen und über die Hintergründe zum Entstehen des Buches und zur damaligen Kampagne für die Grundgesetzergänzung berichten wird. Herausgekommen ist damals die Aufnahme des Satzes "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" in Artikel 3 des Grundgesetzes. "Das war damals - und was ist heute?" So lautet der Titel der Diskussion mit H.-Günter Heiden, Dr. Andreas Jürgens, Juliane Harms und Lilith Fendt, die auf der Mitmach-Tagung auf dem Programm steht und von Ottmar Miles-Paul moderiert wird.

Angaben zum Buch:

H.-Günter Heiden: „Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994″. Beltz Juventa (Weinheim Basel) 2024, 222 Seiten. Print: 38,- Euro, ePub und PDF 34,99 Euro. Erscheinungsdatum: 19. Juni 2024

„Wer sich mit der Geschichte der deutschen Behindertenbewegung befasst, stand bislang vor dem Dilemma, dass die letzten Jahrzehnte nur unzureichend untersucht waren. Während über die Anfänge ab den 1970er-Jahren mittlerweile zahlreiche Publikationen vorliegen,[1] blieb die Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung eher unterbelichtet. Dabei erzielte die Behindertenbewegung gerade mit der Grundgesetzergänzung 1994 einen ihrer größten politischen Erfolge. Noch deutlicher wird das Versäumnis in der Verfassungsgeschichtsschreibung. In gängigen Überblickswerken wird die Verfassungsänderung 1994, mit der ein Benachteiligungsverbot für behinderte Personen eingefügt wurde, nur am Rande erwähnt oder ganz verschwiegen.[2] Diese Lücke zu schließen, hat sich H.-Günter Heiden vorgenommen, dessen Buch rechtzeitig zum 30-jährigen Jubiläum der Grundgesetzergänzung erschienen ist. So fasste der Bundestag am 30. Juni 1994 den Beschluss, dem Artikel 3 einen zweiten Satz hinzuzufügen: ‚Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.‘ Vom Himmel fällt diese weitreichende Änderung des grundrechtlichen Normenbestandes nicht. Vielmehr war ihr der langjährige Einsatz behinderter Aktivist:innen vorangegangen, dessen Verlauf und politische Rahmenbedingungen Heiden eindrucksvoll nachzeichnet“, heißt es u.a. in der BODYS-Rezension Marc von Miquel.

Link zur Rezension von Marc von Miquel auf der Internetseite von BODYS

Link zum Programm der Mitmach-Tagung des bifos

