So war das damals: H.-Günter Heiden stellt Buch zur Grundgesetzergänzung in Kassel vor

Kassel (kobinet)

Am 16. und 17. Mai 2025 gibt es eine Mitmach-Tagung in Kassel. Die Tagung ist vom Bildungs- und Forschungs-Institut zum selbstbestimmten Leben Behinderter. Das Institut heißt kurz: bifos.

Das Bochumer Zentrum für Disability Studies hat eine Buch-Bewertung veröffentlicht. Disability Studies ist ein Fach an der Uni. Dort lernt man über die Situation von Menschen mit Behinderung. Die Bewertung ist von Marc von Miquel. Das Buch heißt: „Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetz-Ergänzung 1990-1994." Behindertenrechte sind die Rechte von Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel das Recht auf Barrierefreiheit. Oder das Recht auf gleiche Chancen wie Menschen ohne Behinderung. Eine Verfassung ist ein Plan für ein Land, in dem steht, was erlaubt ist und was nicht. Sie schützt die Menschen und sagt, wie der Staat arbeiten soll. Wenn das Grund-Gesetz geändert wird, heißt das Grund-Gesetz-Ergänzung. Das Grund-Gesetz sind die wichtigsten Regeln für Deutschland. Es ist von H.-Günter Heiden.

Am 16. Mai bei der Abend-Veranstaltung der Mitmach-Tagung wird H.-Günter Heiden aus seinem Buch vorlesen. Er wird auch über die Geschichte des Buches berichten. Und über die Kampagne für die Grundgesetz-Ergänzung. Eine Kampagne ist eine Aktion, bei der Menschen für ein bestimmtes Ziel kämpfen. Bei einer Kampagne machen oft viele Menschen mit.

Das Ergebnis der Kampagne war: Der Satz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" kam in Artikel 3 vom Grundgesetz. Das Grundgesetz ist das wichtigste Gesetz in Deutschland. Es schützt die Rechte aller Menschen, die in Deutschland leben. Artikel 3 im Grundgesetz geht um Gleichheit.

Es gibt auch eine Diskussion mit dem Titel: „Das war damals - und was ist heute?" Menschen in dieser Diskussion sind: H.-Günter Heiden, Dr. Andreas Jürgens, Juliane Harms und Lilith Fendt. Ottmar Miles-Paul leitet die Diskussion.

Zum Buch: Das Buch „Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetz-Ergänzung 1990-1994" kostet 38 Euro. Es kommt am 19. Juni 2024 heraus.

In der Buch-Bewertung steht: Es gibt viele Berichte über die Anfänge der deutschen Behinderten-Bewegung in den 1970er Jahren. Die Behinderten-Bewegung war eine Gruppe von Menschen mit Behinderung. Sie haben sich zusammen für ihre Rechte eingesetzt. Aber die Zeit nach der deutschen Wieder-Vereinigung ist weniger bekannt. Die Wieder-Vereinigung war, als Ost-Deutschland und West-Deutschland wieder ein Land wurden. Das war im Jahr 1990. Dabei war die Änderung vom Grundgesetz 1994 ein großer Erfolg für die Behinderten-Bewegung.

Am 30. Juni 1994 hat der Bundestag für die Grundgesetz-Änderung gestimmt. Der Bundestag ist ein Ort, wo Menschen über neue Gesetze abstimmen. Diese Menschen heißen Abgeordnete. Der neue Satz in Artikel 3 war: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."