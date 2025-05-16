Selbstvertretung junger Menschen und Eltern mit Behinderung erstmals beim Jugendhilfetag

Leipzig (kobinet)

Beim 18. Deutschen Jugendhilfetag in Leipzig waren zum ersten Mal Gruppen von jungen Menschen mit Behinderung und Eltern mit Behinderung dabei. Der Deutsche Jugendhilfetag ist ein großes Treffen. Dort sprechen Menschen über Hilfen für Kinder und Jugendliche.

Diese Gruppen hatten eigene Messestände. Die Botschaft dieser Gruppen war klar: "Nichts mehr ohne uns, sondern mit uns."

Am Messestand waren Mitglieder vom Verein Careleaver, von der Selbstvertretungsgruppe junger Menschen mit Behinderung und vom Kindernetzwerk. Careleaver sind junge Menschen, die in Heimen oder Pflegefamilien aufgewachsen sind. Sie haben die Jugendhilfe inzwischen verlassen.

Sie haben mit Mitarbeitern von Jugendämtern und Wohngruppen über ihre Ideen gesprochen. Sie sagen: Statt Distanz ist Nähe besser. So fühlen sich junge Menschen in Wohngruppen weniger einsam.

Eine Careleaverin sagt: Wenn junge Menschen von Anfang an bei allen Entscheidungen mitmachen können, gibt es weniger Streit. Eine Careleaverin ist eine Frau, die früher in einem Heim oder in einer Pflegefamilie gelebt hat.

Der Kinderschutz kann besser werden, wenn junge Menschen nicht so oft wegen dem gleichen Problem untersucht werden. Zu viele Untersuchungen können schlimme Erinnerungen wecken.

Kinder und Jugendliche müssen oft ihre Probleme vor fremden Menschen erklären. Diese Gewalt verhindert ein gutes Selbstbild. Ein Selbstbild ist, wie man über sich selbst denkt. Wenn man oft über schlimme Dinge sprechen muss, kann man ein schlechtes Bild von sich selbst bekommen.

Aus Kindern mit Beeinträchtigungen werden später Eltern mit Behinderung. Der Selbstvertretungsverband behinderter und kranker Eltern hat mit der Fachstelle unterstützte Elternschaft Sachsen über Hilfen für Eltern mit Behinderung informiert. Ein Selbstvertretungsverband ist eine Gruppe, in der Menschen für ihre eigenen Rechte eintreten.

Kerstin Blochberger vom Verband erklärt: Wenn Eltern mit Behinderung Unterstützung bekommen, können Familien zusammenbleiben. Besonders Eltern mit nicht sichtbaren Behinderungen bekommen oft keine Hilfe. Nicht sichtbare Behinderungen sind Behinderungen, die man nicht sofort sehen kann. Zum Beispiel psychische Erkrankungen oder Lernschwierigkeiten.