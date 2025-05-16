Gleiche Teilhabechancen für Alle

Berlin (kobinet)

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel war zu Gast bei den Deutschen Antidiskriminierungstagen 2025. Eine Behindertenbeauftragte Person hilft Menschen mit Behinderung. Sie sorgt dafür, dass alle gleich behandelt werden.

Die Veranstaltung fand am 13. und 14. Mai 2025 in Berlin statt. Das Motto war: "Der Gipfel der Vielfalt!"

Jürgen Dusel wurde nach seiner Vision für das Jahr 2035 gefragt. Was würde er tun, wenn er "König von Deutschland" wäre?

Seine Antwort: "Alle Menschen – ob mit oder ohne Behinderungen – hätten die gleichen Teilhabechancen, weil die UN-Behindertenrechtskonvention komplett umgesetzt wäre." Menschen mit und ohne Behinderung sollen die gleichen Rechte haben. Das steht in einem wichtigen Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben.

Deutschland wäre dann inklusiv und barrierefrei. Nichts steht im Weg und alle Menschen können überall hinkommen. Jeder kann alles benutzen, auch Menschen mit Rollstuhl oder anderen Hilfs-Mitteln. gemeinsames Lernen für alle

barrierefreies und selbstbestimmtes Wohnen

ein Gesundheitssystem ohne Diskriminierung für Menschen mit Behinderungen

Jürgen Dusel bedankte sich bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und bei Ferda Ataman für die Veranstaltung. Hier hilft man Menschen, die schlecht behandelt werden, weil sie anders sind. Man unterstützt sie und sorgt dafür, dass alle fair behandelt werden.