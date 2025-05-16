Menu Close

Gleiche Teilhabechancen für Alle

Veröffentlicht am 16.05.2025 05:35 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Sharepic von Jürgen Dusel mit Botschaft, die im Text erläutert ist
Sharepic von Jürgen Dusel mit Botschaft, die im Text erläutert ist
Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Berlin (kobinet) Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel war zu Gast bei den Deutschen Antidiskriminierungstagen 2025 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt. Unter dem Motto "Der Gipfel der Vielfalt!" wurden er und weitere Gäste nach ihrer Vision für das Jahr 2035 gefragt – wenn sie "König*in von Deutschland" wären. Diese Frage beantwortete Jürgen Dusel in seinem Impuls gern. Seine Vision für 2035: "Alle Menschen – ob mit oder ohne Behinderungen – hätten die gleichen Teilhabechancen, weil die UN-Behindertenrechtskonvention komplett umgesetzt wäre." Deutschland wäre inklusiv und barrierefrei: vom gemeinsamen Lernen über barrierefreies und selbstbestimmtes Wohnen bis hin zu einem Gesundheitssystem, das Menschen mit Behinderungen nicht mehr diskriminiert, heißt es auf der Facebookseite des Bundesbehindertenbeauftragten.

„Danke an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) und Ferda Ataman für die tolle Tagung“, die am 13. und 14. Mai 2025 in Berlin stattfand, postete Jürgen Dusel weiter.

Link zum Facebook-Post von Jürgen Dusel

Mittels eines Sharepics mit seinem Bild drauf verbreitete Jürgen Dusel folgende Nachricht dazu: „Meine Vision für 2025: Alle Menschen – ob mit oder ohne Behinderungen – hätten die gleichen Teilhabechancen, weil die UN-Behindertenrechtskonvention komplett umgesetzt wäre. Die UN-BRK, die Deutschland 2009 ratifiziert und damit zu geltendem Bundesrecht gemacht hat, sichert genau das zu: Gleiche Teilhabechancen für Alle.“

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Uwe Heineker
16.05.2025 10:17

Das ist meine Vision: Deutschland kassiert 2031 bei der nächstem Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-BRK erneut eine harsche Rüge …

