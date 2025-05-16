Menu Close

Ferda Ataman: Wir weichen keinen Millimeter

Veröffentlicht am 16.05.2025 06:15 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Ferda Ataman
Ferda Ataman
Foto: Sarah Eick

Berlin (kobinet) "Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, hat den Kurs von US-Präsident Donald Trump gegen die Förderung von Vielfalt und Gleichstellung scharf kritisiert. Deutschland werde bei seiner Politik zum Schutz von Minderheiten bleiben, versprach Ataman bei einer Veranstaltung zum Thema Antidiskriminierung in Berlin. 'Nachdem eine Weltmacht im Anti-Woke-Fieber die Förderung von Vielfalt und Antidiskriminierung auf den Index gesetzt hat, möchten wir noch mal klarstellen: Wir weichen keinen Millimeter.'" Darüber berichtet die Internetplattform queer.de.

Link zum Beitrag von queer.de zu den Äußerungen von Ferda Ataman bei den Antidiskriminierungstagen des Bundes, die am 13. und 14. Mai 2025 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin stattfanden

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.