Ferda Ataman: Wir weichen keinen Millimeter

Berlin (kobinet)

Sie hat Donald Trump kritisiert.

Die Antidiskriminierungs-Beauftragte des Bundes heißt Ferda Ataman.

Keiner soll Nachteile haben wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder Behinderung.

Gleichstellung bedeutet: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden.

Trump ist gegen die Förderung von Vielfalt und Gleichstellung.

Donald Trump ist der Präsident von Amerika.

Ferda Ataman findet das nicht gut.

Sie hat gesagt: Deutschland bleibt bei seiner Politik zum Schutz von Minderheiten.

Politik bedeutet: Menschen treffen Entscheidungen über Regeln für alle.

Sie bestimmen, wie wir zusammen leben.