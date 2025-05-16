Ferda Ataman: Wir weichen keinen Millimeter

Berlin (kobinet)
Die Antidiskriminierungs-Beauftragte des Bundes heißt Ferda Ataman.
Sie hat Donald Trump kritisiert.
Donald Trump ist der Präsident von Amerika.
Trump ist gegen die Förderung von Vielfalt und Gleichstellung.
Gleichstellung bedeutet: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden.
Keiner soll Nachteile haben wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder Behinderung.
Ferda Ataman findet das nicht gut.
Sie hat gesagt: Deutschland bleibt bei seiner Politik zum Schutz von Minderheiten.
Politik bedeutet: Menschen treffen Entscheidungen über Regeln für alle.
Sie bestimmen, wie wir zusammen leben.
Ataman sagte bei einer Veranstaltung in Berlin:
"Amerika hat die Förderung von Vielfalt auf den Index gesetzt.
Das bedeutet: Amerika will Vielfalt nicht mehr fördern.
Wir in Deutschland bleiben aber bei unserer Politik.
Wir weichen keinen Millimeter."
Das berichtet die Internet-Seite queer.de.
Ferda Ataman hat das bei den Antidiskriminierungs-Tagen des Bundes gesagt.
Die Antidiskriminierungs-Tage waren am 13. und 14. Mai 2025 in Berlin.
Berlin (kobinet) "Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, hat den Kurs von US-Präsident Donald Trump gegen die Förderung von Vielfalt und Gleichstellung scharf kritisiert. Deutschland werde bei seiner Politik zum Schutz von Minderheiten bleiben, versprach Ataman bei einer Veranstaltung zum Thema Antidiskriminierung in Berlin. 'Nachdem eine Weltmacht im Anti-Woke-Fieber die Förderung von Vielfalt und Antidiskriminierung auf den Index gesetzt hat, möchten wir noch mal klarstellen: Wir weichen keinen Millimeter.'" Darüber berichtet die Internetplattform queer.de.
Link zum Beitrag von queer.de zu den Äußerungen von Ferda Ataman bei den Antidiskriminierungstagen des Bundes, die am 13. und 14. Mai 2025 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin stattfanden
