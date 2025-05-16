Menu Close

Behindertenbewegung im Dialog – Mitmachtagung in Kassel hat begonnen

Veröffentlicht am 16.05.2025 15:00 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bild vom ZsL Kassel
Bild vom ZsL Kassel
Foto: ZsL Kassel

Kassel (kobinet) Mit einem vollen Haus hat heute am 16. Mai 2025 die Mitmach-Tagung "Gestern - Heute - Morgen: Die Behindertenbewegung im Dialog" im Kasseler Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) begonnen. Auch wenn es bei den gut 70 Teilnehmenden aus verschiedenen Regionen Deutschlands eng und kuschelig im Kasseler ZsL zugeht, wurde dieser Ort bewusst gewählt. Denn der 1987 gegründete Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) hat zusammen mit anderen im ZsL angesiedelten Organisationen wie dem Weibernetz, Selbstbestimmt leben in Nordhessen (SliN) und Mensch zuerst in den letzten Jahrzehnten immer wieder gezeigt, dass ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen möglich ist und dies aktiv gefordert und gefördert. Bereits bei der Eröffnung der Tagung wurde deutlich, welche Kraft in der Behindertenbewegung steckt, aber auch welche Herausforderungen für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland noch vor uns liegen.

Ziel der Tagung, die vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) organisiert und von der Aktion Mensch gefördert wird, ist es vor allem, ältere und jüngere Menschen der Behindertenbewegung zusammen zu bringen und einen Austausch auch zwischen denen, die schon länger dabei sind und denjenigen, die noch recht neu in der Bewegung aktiv sind, zu ermöglichen. So sind sowohl einige Vertreter*innen der Selbstvertretungsorganisation von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Tagung aktiv, als auch langjährig erfahrene Häsinnen und Hasen der Behindertenrechtsbewegung.

Zu Beginn der Tagung tauschten sich die Teilnehmenden im Eröffnungsplenum u.a. auch darüber aus, wann und vor allem wie sie zur Behindertenbewegung gekommen sind. Sich daran zu erinnern könne eventuell helfen, auch anderen behinderten Menschen den Weg in die Behindertenbewegung zu ermöglichen. Denn jede*r war mal neu. Bis Samstagnachmittag erwartet die Teilnehmenden ein buntes Programm, das entscheidend von den Teilnehmenden selbst und ihren Angeboten geprägt ist.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

