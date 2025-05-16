Auf Persönliches Budget muss keine Umsatzsteuer bezahlt werden

München (kobinet)

Menschen mit Behinderung müssen keine Umsatzsteuer zahlen.

Umsatzsteuer ist eine Steuer, die man normalerweise für Dienstleistungen bezahlen muss.

Das gilt für Betreuung und Pflege, die sie mit ihrem Persönlichen Budget bezahlen.

Das Persönliche Budget ist Geld, das Menschen mit Behinderung bekommen.

Mit diesem Geld können sie selbst entscheiden, welche Hilfen sie kaufen.