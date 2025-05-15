Menu Close

Von der Digitalisierung profitieren

Veröffentlicht am 15.05.2025 12:17 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Im Zentrum ein Computer mit angedeuteten Verbindungen zu sozialen Netzen
Alles digital vernetzt
Foto: Pixabay/lakexyde

HAMBURG (kobinet) In dem inklusiven und trägerübergreifenden Projekt "Mein Klick" von Leben mit Behinderung Hamburg stellten sich Menschen mit und ohne Behinderungen die Frage: Was kann Digitalisierung für Menschen mit Behinderungen verändern oder verbessern? Ein Sprachcomputer, der mit Augensteuerung bedient wird, digitale Technologie zur Stimulation der Sinne und wo kann Künstliche Intelligenz und Robotik in der Pflege unterstützen - alle diesen Themen widmet sich der Fachtag "Digitale Teilhabe" welcher am auf dem Alsterdorfer Marktplatz, Alsterdorfer Markt 18, 22297 Hamburg, stattfindet.

Dieser Fachtag findet m 21. Mai 2025 in der Zeit von 11.00 Uhr bis19.00 Uhr statt. Auf ihm werden die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Teilhabe gezeigt und spannende Einblicke in innovative Technologien für Menschen mit Behinderungen gegeben.

Der Fachtag ist inklusiv und richtet sich an Menschen mit Behinderungen, Fachpersonal, Angehörige und Neugierige. Das Programm und die Möglichkeiten zur Anmeldung sind unter diesem Link zu finden.

