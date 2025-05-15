Netzwerktreffen für Nutzer*innen des Budget für Arbeit und Ausbildung am 22. Mai 2025

Berlin (kobinet)
Das siebte Online-Treffen vom Netzwerk behinderter Menschen ist am 22. Mai 2025.
Das Treffen ist von 19.00 bis 20.30 Uhr.
Es ist ein Zoom-Treffen im Internet.
In dem Netzwerk sind behinderte Menschen.
Diese Menschen wollen nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten.
Sie wollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten.
Der allgemeine Arbeitsmarkt ist ein Ort, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten.
Sie bekommen dafür normalen Lohn.
Das Projekt Budget Kompetenz hilft dem Netzwerk.
Bei dem Treffen geht es um viele Themen.
Die Netzwerk-Mitglieder haben schon bei vielen Veranstaltungen mitgemacht.
Dort haben sie für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geworben.
Wenn Sie mitmachen wollen:
Melden Sie sich bis Sonntag, 18. Mai 2025 an.
Themen beim Treffen sind:
- Was plant das Netzwerk für die nächste Zeit?
- Wollen wir bei der You Can Messe in Leipzig im März 2026 dabei sein?
- Wie ist die Situation in den Bundesländern?
- Wir sammeln Sprüche und Vorurteile, die Sie bei Anträgen gehört haben.
- Welche Themen besprechen wir beim nächsten Treffen?
Wenn Sie mitmachen wollen:
Sie müssen ein behinderter Mensch sein.
Sie arbeiten nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
Oder Sie wollen nicht in einer Werkstatt arbeiten.
Anmeldung bis Sonntag, 18. Mai 2025 per E-Mail an: [email protected]
Den Link zum Treffen bekommen Sie vor dem Treffen.
Beim Treffen gibt es eine Übersetzung in Leichte Sprache.
Leichte Sprache nutzt einfache Wörter und kurze Sätze, damit alle Menschen Texte gut verstehen können.
Sie hilft Menschen mit Lese-Schwierigkeiten, wichtige Infos zu bekommen.
Berlin (kobinet) Das nächste und mittlerweile siebte Online-Treffen des Netzwerk behinderter Menschen, die statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) findet am 22. Mai 2025 von 19.00 - 20.30 Uhr online über Zoom statt. Darauf hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hingewiesen. Bei dem Netzwerktreffen, das vom Projekt Budget Kompetenz unterstützt wird, stehen wieder eine Reihe von spannenden Themen auf dem Programm. Vor allem geht es um weitere Aktivitäten der Netzwerkmitglieder, die in den letzten Wochen bereits bei vielen Veranstaltungen für Alternativen zur Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geworben haben. Anmeldeschluss für das Netzwerktreffen ist Sonntag, 18. Mai 2025.
Auf der Tagesordnung des nächsten Treffens stehen u.a. folgende Punkte:
- Was sind Pläne für die nächste Zeit und kommendes Jahr?
- You Can – Messe in Leipzig März 2026: wollen wir dabei sein und das als Peer-Netzwerk vorbereiten? (https://www.bagwfbm.de/page/fachkongress)
- Wie ist die Lage in Bundesländern: habt ihr Erfahrungen mit der Runterstufung der Zuschuss-Höhe beim Budget für Arbeit?
- Wir sammeln (in einem offenen google-Dokument) Sprüche, Mythen, Vorurteile – was habt ihr euch schon anhören müssen in der Beantragung eines Budgets für Arbeit oder Ausbildung, und wie können wir dem begegnen? Welche Antworten kann man dazu vorbereiten? Wie kontere ich am Besten?
- Welche Themen besprechen wir beim nächsten Treffen?
Um Anmeldung von behinderten Menschen, die statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) zum Online-Netzwerktreffen wird bis Sonntag 18. Mai 2025 per Mail an: [email protected] gebeten.
Der Link zum Treffen wird vor dem Netzwerktreffen verschickt.
Beim Treffen gibt es eine Leichte Sprache Übersetzung.
