Netzwerktreffen für Nutzer*innen des Budget für Arbeit und Ausbildung am 22. Mai 2025

Berlin (kobinet)

Das siebte Online-Treffen vom Netzwerk behinderter Menschen ist am 22. Mai 2025. Das Treffen ist von 19.00 bis 20.30 Uhr. Es ist ein Zoom-Treffen im Internet.

In dem Netzwerk sind behinderte Menschen. Diese Menschen wollen nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Sie wollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Der allgemeine Arbeitsmarkt ist ein Ort, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten. Sie bekommen dafür normalen Lohn.

Das Projekt Budget Kompetenz hilft dem Netzwerk. Bei dem Treffen geht es um viele Themen. Die Netzwerk-Mitglieder haben schon bei vielen Veranstaltungen mitgemacht. Dort haben sie für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geworben.

Wenn Sie mitmachen wollen: Melden Sie sich bis Sonntag, 18. Mai 2025 an.

Themen beim Treffen sind: Was plant das Netzwerk für die nächste Zeit?

Wollen wir bei der You Can Messe in Leipzig im März 2026 dabei sein?

Wie ist die Situation in den Bundesländern?

Wir sammeln Sprüche und Vorurteile, die Sie bei Anträgen gehört haben.

Welche Themen besprechen wir beim nächsten Treffen?

Wenn Sie mitmachen wollen: Sie müssen ein behinderter Mensch sein. Sie arbeiten nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Oder Sie wollen nicht in einer Werkstatt arbeiten.

Anmeldung bis Sonntag, 18. Mai 2025 per E-Mail an: [email protected]