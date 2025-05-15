Menu Close

Netzwerktreffen für Nutzer*innen des Budget für Arbeit und Ausbildung am 22. Mai 2025

Veröffentlicht am 15.05.2025 07:40 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo: Budget für Arbeit nutzen
Logo: Budget für Arbeit nutzen
Foto: Netzwerk Artikel 3

Berlin (kobinet) Das nächste und mittlerweile siebte Online-Treffen des Netzwerk behinderter Menschen, die statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) findet am 22. Mai 2025 von 19.00 - 20.30 Uhr online über Zoom statt. Darauf hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hingewiesen. Bei dem Netzwerktreffen, das vom Projekt Budget Kompetenz unterstützt wird, stehen wieder eine Reihe von spannenden Themen auf dem Programm. Vor allem geht es um weitere Aktivitäten der Netzwerkmitglieder, die in den letzten Wochen bereits bei vielen Veranstaltungen für Alternativen zur Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geworben haben. Anmeldeschluss für das Netzwerktreffen ist Sonntag, 18. Mai 2025.

Auf der Tagesordnung des nächsten Treffens stehen u.a. folgende Punkte:

  • Was sind Pläne für die nächste Zeit und kommendes Jahr?
  • You Can – Messe in Leipzig März 2026: wollen wir dabei sein und das als Peer-Netzwerk vorbereiten? (https://www.bagwfbm.de/page/fachkongress)
  • Wie ist die Lage in Bundesländern: habt ihr Erfahrungen mit der Runterstufung der Zuschuss-Höhe beim Budget für Arbeit?
  • Wir sammeln (in einem offenen google-Dokument) Sprüche, Mythen, Vorurteile – was habt ihr euch schon anhören müssen in der Beantragung eines Budgets für Arbeit oder Ausbildung, und wie können wir dem begegnen? Welche Antworten kann man dazu vorbereiten? Wie kontere ich am Besten?
  • Welche Themen besprechen wir beim nächsten Treffen?

Um Anmeldung von behinderten Menschen, die statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) zum Online-Netzwerktreffen wird bis Sonntag 18. Mai 2025 per Mail an: [email protected] gebeten.

Der Link zum Treffen wird vor dem Netzwerktreffen verschickt.

Beim Treffen gibt es eine Leichte Sprache Übersetzung.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

