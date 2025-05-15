Inklusion nur Randthema in Bundestagsdebatte zum Thema Arbeit und Soziales

Berlin (kobinet)

Im Bundestag haben die Politiker heute über die Arbeit des Ministeriums für Arbeit und Soziales gesprochen. Das war am 15. Mai 2025.

Die Politiker haben vor allem über Rente, Arbeit, Mindestlohn und Grund-sicherung gesprochen. Über Menschen mit Behinderung wurde nur wenig gesprochen. Das Thema Barriere-freiheit kam gar nicht vor.

Die neue Ministerin Bärbel Bas hat gesagt: Es ist ein Skandal, dass Menschen mit Schwer-behinderung länger arbeitslos sind. Diese Menschen haben oft eine gute Ausbildung.

Bärbel Bas hat auch gesagt: Es soll eine Gruppe geben, die den Sozial-staat verbessern soll. Menschen in Not müssen sich auf den Sozial-staat verlassen können. Die Regierung soll für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Gerechtigkeit bedeutet: Alle müssen gleich behandelt werden und die gleichen Rechte haben. Wenn jemand etwas Falsches tut, bekommt die Person eine faire Strafe. Die Regierung bestimmt, wie das Land geleitet wird. Sie besteht aus wichtigen Leuten, die zusammen Entscheidungen treffen und neue Regeln für alle machen.

Lisa Paus von den Grünen hat über Inklusion gesprochen. Sie hat gesagt: Im Koalitions-vertrag steht, dass die Regierung das Bundes-teilhabe-gesetz ändern will. Das bedeutet, dass die Regierung vielleicht Geld für dieses Gesetz kürzen will.

Das Gesetz war sehr wichtig und wurde hart erkämpft. Die Grünen wollen keine Kürzungen bei dem Gesetz.

Annika Klose von der SPD hat gesagt: Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung die gleichen Chancen auf Arbeit haben.