Einsatz für Schutz der Rechte behinderter Menschen in den USA



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berkeley, Kalifornien USA (kobinet) Behinderte Menschen sind sehr besorgt über Donald Trump und die Republikanische Partei der USA. Trump und die Republikaner sind gegen Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu und können überall mitmachen. Das hat auch Auswirkungen auf Europa und Deutschland. Behinderte Menschen und ihre Organisationen in den USA versuchen, sich zu wehren. Sie kämpfen für ihre Menschen-Rechte und Bürger-Rechte. Menschen-Rechte sind Rechte, die jeder Mensch auf der Welt hat. Bürger-Rechte sind Rechte, die Menschen in ihrem Land haben. Die Organisation Disability Rights Education & Defense Fund aus Berkeley in Kalifornien hat darüber berichtet. Diese Organisation hat in der Vergangenheit viele wichtige Dinge erreicht. Die Organisation hat viele Gerichts-Prozesse gewonnen. Bei einem Gerichts-Prozess entscheidet ein Richter oder eine Richterin, wer Recht hat. So konnte sie mehr Barriere-Freiheit und weniger Diskriminierung durchsetzen. BarriereFreiheit: Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können. Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei. Diskriminierung: Menschen werden manchmal schlecht behandelt, weil sie anders sind. Das ist unfair und nicht richtig. Die Mitarbeiter der Organisation tun ihr Bestes gegen die Angriffe auf Bürger-Rechte. Sie kämpfen gegen Einschränkungen in der Gesundheits-Versorgung und für ihre Freiheiten. Sie sind sehr besorgt über Angriffe auf Medicaid (Kranken-Versicherung für arme Menschen). Sie arbeiten mit anderen Organisationen zusammen und hören den Menschen zu. Sie bleiben ihren Werten treu. Werte sind wichtige Ideen, die man gut findet und nach denen man sich richtet. Sie stellen sich eine gerechte Welt vor, in der alle Menschen mit und ohne Behinderung ein gutes Leben führen können, ohne Diskriminierung. Im März haben sie sich mit vielen anderen Organisationen in einem offenen Brief zusammengeschlossen. Ein offener Brief ist ein Brief, den alle lesen können. Die Regierung soll den Menschen dienen und ihnen keine Rechte wegnehmen. Besonders wichtig sind der Schutz von Medicaid und das Rehabilitations-Gesetz. Das Rehabilitations-Gesetz hilft behinderten Menschen, wieder am Leben teilzunehmen und zu arbeiten. Die Organisation wird von behinderten Menschen geleitet. Sie kämpft für Millionen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen - besonders für besonders benachteiligte Gruppen. Benachteiligt bedeutet: Diese Menschen haben es besonders schwer und bekommen weniger Chancen. Die Unterstützung der Gemeinschaft ist sehr wichtig für den Schutz der hart erkämpften Rechte. Flagge USA PNG

Foto: Gemeinfrei

Berkeley, Kalifornien USA (kobinet) Mit Entsetzen verfolgen auch viele behinderte Menschen das Vorgehen von Donald Trump und der Republikanischen Partei der USA gegen Maßnahmen für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion, das mittlerweile auch Auswirkungen auf Unternehmen und Akteur*innen in Europa und Deutschland hat. Wie behinderte Menschen und ihre Organiationen in den USA versuchen, sich gegen die massiven Angriffe auf Menschen- und Bürgerrechte gerade auch von behinderten Menschen zu wehren, das deutet eine Rundmail des in Berkeley in Kalifornien ansässigen Disability Rights Education & Defense Fund an. Die Bürgerrechtsorganisation behinderter Menschen hat in der Vergangenheit viele Prozesse geführt und so manche Veränderungen für Barrierefreiheit und Nichtdiskriminierung erreicht. „Unsere Mitarbeiter und unser Vorstand hier im Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF) haben unser Bestes getan, um dem Moment gerecht zu werden und auf die Serie von bösartigen Angriffen zu reagieren, die darauf abzielten, unsere Bürgerrechte zu untergraben, unsere Gesundheitsfürsorge einzuschränken und uns unsere Freiheiten wegzunehmen. Die Angriffe auf Medicaid und die Versuche, das Bildungsministerium, die entscheidende Quelle der Unterstützung für Studierende mit Behinderungen in unserem Land, zu demontieren, haben uns erschüttert. Indem wir in einer Koalition arbeiten, den Menschen zuhören und mit ihnen zusammenarbeiten und unseren Werten treu bleiben – glauben wir weiterhin an unsere Mission. Wir stellen uns eine gerechte Welt vor, in der alle Menschen mit und ohne Behinderung ein volles, freudiges und angenehmes Leben führen können, frei von Diskriminierung und Unterdrückung. Im März haben wir uns der Führungskonferenz für Zivil- und Menschenrechte und 132 anderen Bürgerrechtsorganisationen, die Millionen von Menschen vertreten, in einem offenen Brief angeschlossen. Darin erklärte Maya Wiley, Präsidentin und CEO der Leadership Conference: ‚Im Laufe unserer Geschichte haben wir, die Menschen, gefordert, dass unsere Regierung uns dient und nicht uns schlägt. Die Amerikaner wissen, dass die Regierung uns nicht sagen kann, was wir sagen oder denken dürfen und dass sie keine Macht ergreifen kann, die ihr nicht gegeben wird, besonders wenn diese Machtübernahme dazu bestimmt ist, uns unsere Rechte und Freiheiten zu verweigern.‘ In diesem Geist und in der Solidarität mit unserer Gemeinschaft sind wir auf den Schutz von Medicaid, Abschnitt 504 des Rehabilitationsgesetzes, fokussiert und widersetzen uns schädlichen Veränderungen im Bildungsministerium.

‚Als eine von Menschen mit Behinderung geleitete Organisation glauben wir an das Leben von Millionen von Kindern, Studierenden und Jugendlichen im Übergangsalter mit Behinderungen – besonders diejenigen, die transgeschlechtlich oder nicht konform sind, schwarz, braun, und Indigene und die in ländlichen Gemeinden leben – sind davon abhängig, dass wir auftauchen, unsere Geschichten erzählen und die Mächtigen für ihre sinnlosen Handlungen zur Rechenschaft ziehen. Die Unterstützung der Gemeinschaft ist entscheidend für den fortgesetzten Schutz der hart erkämpften Rechte – Lebensgrundlagen für alle gehörlosen und behinderten Menschen.“ So heißt es in der Rundmail von Nicole Bohn, der Direktorin des Disability Rights Education & Defense Fund in Berkeley.

Flagge USA PNG

Foto: Gemeinfrei

„Unsere Mitarbeiter und unser Vorstand hier im Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF) haben unser Bestes getan, um dem Moment gerecht zu werden und auf die Serie von bösartigen Angriffen zu reagieren, die darauf abzielten, unsere Bürgerrechte zu untergraben, unsere Gesundheitsfürsorge einzuschränken und uns unsere Freiheiten wegzunehmen. Die Angriffe auf Medicaid und die Versuche, das Bildungsministerium, die entscheidende Quelle der Unterstützung für Studierende mit Behinderungen in unserem Land, zu demontieren, haben uns erschüttert. Indem wir in einer Koalition arbeiten, den Menschen zuhören und mit ihnen zusammenarbeiten und unseren Werten treu bleiben – glauben wir weiterhin an unsere Mission. Wir stellen uns eine gerechte Welt vor, in der alle Menschen mit und ohne Behinderung ein volles, freudiges und angenehmes Leben führen können, frei von Diskriminierung und Unterdrückung.

Im März haben wir uns der Führungskonferenz für Zivil- und Menschenrechte und 132 anderen Bürgerrechtsorganisationen, die Millionen von Menschen vertreten, in einem offenen Brief angeschlossen. Darin erklärte Maya Wiley, Präsidentin und CEO der Leadership Conference: ‚Im Laufe unserer Geschichte haben wir, die Menschen, gefordert, dass unsere Regierung uns dient und nicht uns schlägt. Die Amerikaner wissen, dass die Regierung uns nicht sagen kann, was wir sagen oder denken dürfen und dass sie keine Macht ergreifen kann, die ihr nicht gegeben wird, besonders wenn diese Machtübernahme dazu bestimmt ist, uns unsere Rechte und Freiheiten zu verweigern.‘ In diesem Geist und in der Solidarität mit unserer Gemeinschaft sind wir auf den Schutz von Medicaid, Abschnitt 504 des Rehabilitationsgesetzes, fokussiert und widersetzen uns schädlichen Veränderungen im Bildungsministerium.



‚Als eine von Menschen mit Behinderung geleitete Organisation glauben wir an das Leben von Millionen von Kindern, Studierenden und Jugendlichen im Übergangsalter mit Behinderungen – besonders diejenigen, die transgeschlechtlich oder nicht konform sind, schwarz, braun, und Indigene und die in ländlichen Gemeinden leben – sind davon abhängig, dass wir auftauchen, unsere Geschichten erzählen und die Mächtigen für ihre sinnlosen Handlungen zur Rechenschaft ziehen. Die Unterstützung der Gemeinschaft ist entscheidend für den fortgesetzten Schutz der hart erkämpften Rechte – Lebensgrundlagen für alle gehörlosen und behinderten Menschen.“ So heißt es in der Rundmail von Nicole Bohn, der Direktorin des Disability Rights Education & Defense Fund in Berkeley.