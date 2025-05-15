Menu Close

Einsatz für Schutz der Rechte behinderter Menschen in den USA

Veröffentlicht am 15.05.2025 05:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Gemeinfrei

Berkeley, Kalifornien USA (kobinet) Mit Entsetzen verfolgen auch viele behinderte Menschen das Vorgehen von Donald Trump und der Republikanischen Partei der USA gegen Maßnahmen für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion, das mittlerweile auch Auswirkungen auf Unternehmen und Akteur*innen in Europa und Deutschland hat. Wie behinderte Menschen und ihre Organiationen in den USA versuchen, sich gegen die massiven Angriffe auf Menschen- und Bürgerrechte gerade auch von behinderten Menschen zu wehren, das deutet eine Rundmail des in Berkeley in Kalifornien ansässigen Disability Rights Education & Defense Fund an. Die Bürgerrechtsorganisation behinderter Menschen hat in der Vergangenheit viele Prozesse geführt und so manche Veränderungen für Barrierefreiheit und Nichtdiskriminierung erreicht.

„Unsere Mitarbeiter und unser Vorstand hier im Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF) haben unser Bestes getan, um dem Moment gerecht zu werden und auf die Serie von bösartigen Angriffen zu reagieren, die darauf abzielten, unsere Bürgerrechte zu untergraben, unsere Gesundheitsfürsorge einzuschränken und uns unsere Freiheiten wegzunehmen. Die Angriffe auf Medicaid und die Versuche, das Bildungsministerium, die entscheidende Quelle der Unterstützung für Studierende mit Behinderungen in unserem Land, zu demontieren, haben uns erschüttert. Indem wir in einer Koalition arbeiten, den Menschen zuhören und mit ihnen zusammenarbeiten und unseren Werten treu bleiben – glauben wir weiterhin an unsere Mission. Wir stellen uns eine gerechte Welt vor, in der alle Menschen mit und ohne Behinderung ein volles, freudiges und angenehmes Leben führen können, frei von Diskriminierung und Unterdrückung.

Im März haben wir uns der Führungskonferenz für Zivil- und Menschenrechte und 132 anderen Bürgerrechtsorganisationen, die Millionen von Menschen vertreten, in einem offenen Brief angeschlossen. Darin erklärte Maya Wiley, Präsidentin und CEO der Leadership Conference: ‚Im Laufe unserer Geschichte haben wir, die Menschen, gefordert, dass unsere Regierung uns dient und nicht uns schlägt. Die Amerikaner wissen, dass die Regierung uns nicht sagen kann, was wir sagen oder denken dürfen und dass sie keine Macht ergreifen kann, die ihr nicht gegeben wird, besonders wenn diese Machtübernahme dazu bestimmt ist, uns unsere Rechte und Freiheiten zu verweigern.‘ In diesem Geist und in der Solidarität mit unserer Gemeinschaft sind wir auf den Schutz von Medicaid, Abschnitt 504 des Rehabilitationsgesetzes, fokussiert und widersetzen uns schädlichen Veränderungen im Bildungsministerium.

‚Als eine von Menschen mit Behinderung geleitete Organisation glauben wir an das Leben von Millionen von Kindern, Studierenden und Jugendlichen im Übergangsalter mit Behinderungen – besonders diejenigen, die transgeschlechtlich oder nicht konform sind, schwarz, braun, und Indigene und die in ländlichen Gemeinden leben – sind davon abhängig, dass wir auftauchen, unsere Geschichten erzählen und die Mächtigen für ihre sinnlosen Handlungen zur Rechenschaft ziehen. Die Unterstützung der Gemeinschaft ist entscheidend für den fortgesetzten Schutz der hart erkämpften Rechte – Lebensgrundlagen für alle gehörlosen und behinderten Menschen.“ So heißt es in der Rundmail von Nicole Bohn, der Direktorin des Disability Rights Education & Defense Fund in Berkeley.

 

Ottmar Miles-Paul Nachricht

