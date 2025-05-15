Botschaften an die Mitmach-Tagung zur Behindertenbewegung erwünscht

Kassel (kobinet)

Die Behinderten-Bewegung braucht Menschen, die mitmachen.

Eine Behinderten-Bewegung ist eine Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Diese Menschen setzen sich für gleiche Rechte und besseres Leben für Menschen mit Behinderungen ein.

Darum gibt es eine Mitmach-Tagung mit dem Namen "Gestern - Heute - Morgen: Die Behinderten-Bewegung im Dialog".

Eine Mitmach-Tagung ist ein Treffen, wo alle Menschen ihre Meinung sagen können.

Dialog bedeutet: Menschen sprechen miteinander und hören einander zu.