Botschaften an die Mitmach-Tagung zur Behindertenbewegung erwünscht

Kassel (kobinet) Die Behindertenbewegung wieder einmal zusammenbringen, das ist ein zentrales Ziel der Mitmachtagung mit dem Titel "Gestern - Heute - Morgen: Die Behindertenbewegung im Dialog". Das Organisationsteam für die vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) am 16. und 17. Mai 2025 im Kassel stattfindende Tagung ist sich darüber bewusst, dass viele, die gerne dabei sein würden, es aus verschiedenen Gründen nicht schaffen. Deshalb laden sie dazu ein, Botschaften in Sachen Behindertenbewegung zur Tagung zu schicken, die dort dann Möglichkeit eingebracht werden.

Die Botschaften, die nicht länger als 2 Sätze sein und möglichst nicht über 200 Zeichen hinausgehen sollten, können an Ottmar Miles-Paul an [email protected] möglichst bis Freitag, 16. Mai um 14:00 Uhr geschickt werden. Er wird und andere Akteur*innen werden diese Botschaften dann in die von der Aktion Mensch geförderte Mitmachtagung einbringen.

