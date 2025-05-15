Botschaften an die Mitmach-Tagung zur Behindertenbewegung erwünscht

Kassel (kobinet)
Die Behinderten-Bewegung braucht Menschen, die mitmachen.
Eine Behinderten-Bewegung ist eine Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderungen.
Diese Menschen setzen sich für gleiche Rechte und besseres Leben für Menschen mit Behinderungen ein.
Darum gibt es eine Mitmach-Tagung mit dem Namen "Gestern - Heute - Morgen: Die Behinderten-Bewegung im Dialog".
Eine Mitmach-Tagung ist ein Treffen, wo alle Menschen ihre Meinung sagen können.
Dialog bedeutet: Menschen sprechen miteinander und hören einander zu.
Die Tagung findet vom 16. bis 17. Mai 2025 in Kassel statt.
Das bifos organisiert die Tagung.
Die Abkürzung bifos bedeutet: Bildungs- und Forschungs-Institut zum selbstbestimmten Leben Behinderter.
Ein Institut ist eine Einrichtung, die zu bestimmten Themen arbeitet.
Selbstbestimmt leben bedeutet: Menschen mit Behinderungen entscheiden selbst über ihr Leben.
Nicht alle können zur Tagung kommen.
Darum kann man kurze Botschaften an die Tagung schicken.
Botschaften sind wichtige Nachrichten oder Meinungen.
Die Botschaften sollen zum Thema Behinderten-Bewegung sein.
Die Botschaften sollten nicht mehr als 2 Sätze und nicht mehr als 200 Zeichen haben.
Die Botschaften kann man an Ottmar Miles-Paul schicken.
Die E-Mail-Adresse ist: [email protected]
Er wird die Botschaften bei der Tagung vorstellen.
Die Botschaften sollten bis Freitag, 16. Mai um 14:00 Uhr geschickt werden.
Die Aktion Mensch unterstützt die Tagung mit Geld.
Aktion Mensch ist eine große Hilfs-Gruppe in Deutschland.
Sie sammelt Geld und hilft damit Menschen mit Behinderungen und Kindern.
Link zum Programm der Mitmach-Tagung (https://www.bifos.de/wp-content/uploads/2025/05/250514_Programm.pdf)
Link zum Interview der kobinet-nachrichten zur Mitmachtagung mit Juliane Harms (https://kobinet-nachrichten.org/2025/03/31/die-bewegung-wieder-einmal-zusammenbringen/)
kobinet ist eine Internet-Seite mit Nachrichten für Menschen mit Behinderung.
Hier können alle wichtige Infos über Rechte und Hilfen finden.
Link zum kobinet-Bericht zur Ankündigung der Mitmachtagung (https://kobinet-nachrichten.org/2025/03/24/mitmachtagung-behindertenrechtsbewegung-im-dialog/)
Kassel (kobinet) Die Behindertenbewegung wieder einmal zusammenbringen, das ist ein zentrales Ziel der Mitmachtagung mit dem Titel "Gestern - Heute - Morgen: Die Behindertenbewegung im Dialog". Das Organisationsteam für die vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) am 16. und 17. Mai 2025 im Kassel stattfindende Tagung ist sich darüber bewusst, dass viele, die gerne dabei sein würden, es aus verschiedenen Gründen nicht schaffen. Deshalb laden sie dazu ein, Botschaften in Sachen Behindertenbewegung zur Tagung zu schicken, die dort dann Möglichkeit eingebracht werden.
Die Botschaften, die nicht länger als 2 Sätze sein und möglichst nicht über 200 Zeichen hinausgehen sollten, können an Ottmar Miles-Paul an [email protected] möglichst bis Freitag, 16. Mai um 14:00 Uhr geschickt werden. Er wird und andere Akteur*innen werden diese Botschaften dann in die von der Aktion Mensch geförderte Mitmachtagung einbringen.
Link zum Programm der Mitmach-Tagung
Link zum Interview der kobinet-nachrichten zur Mitmachtagung mit Juliane Harms
