Bärbel Bas stellt Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Bundestag vor

Veröffentlicht am 15.05.2025 09:39 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Berlin (kobinet) Die neue Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas (SPD), stellt heute am 15. Mai 2025 voraussichtlich ab 12:15 Uhr ihre Vorhaben im Rahmen des Regierungsprogramms im Plenum des Deutschen Bundestags vor. Für die Vorstellung durch die Ministerin und die anschließende Debatte ist eine Dauer von 60 Minuten geplant. Gespannt darf man sein, welche behindertenpolitischen Ziele die Ministerin anführt. Im Anschluss daran skizziert die neue Bundesministerin für Gesundheit, Nina Warken (CDU), ihre Vorhaben. Während der ebenfalls auf 60 Minuten angesetzten Aussprache wird die neu in den Bundestag gewählte ehemalige Landesbehindertenbeauftragte von Baden-Württemberg, Simone Fischer, als pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ihre erste Rede im Bundestag halten. Dies kündigte Simone Fischer auf Facebook an. Die Debatte zur Gesundheitspolitik ist derzeit auf 13:25 Uhr angesetzt. Die Debatten im Bundestag werden live im Parlamentsfernsehen unter www.bundestag.de übertragen.

Link zur Tagesordnung des Plenums des Deutschen Bundestag, die hinsichtlich der Zeitplanung aktuell angepasst wird

