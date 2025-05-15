Bärbel Bas stellt Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Bundestag vor

Berlin (kobinet)

Die neue Ministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas von der SPD, spricht heute am 15. Mai 2025 im Bundestag. Sie beginnt wahrscheinlich um 12:15 Uhr. Sie erklärt, was sie in ihrer Arbeit machen will.

Für die Rede und die Gespräche danach ist 1 Stunde Zeit. Viele Menschen wollen wissen, was die Ministerin über Politik für Menschen mit Behinderungen sagt.

Danach spricht Nina Warken von der CDU. Sie ist die neue Ministerin für Gesundheit. Auch hier gibt es 1 Stunde Zeit für Rede und Gespräch.

In diesem Gespräch wird Simone Fischer zum ersten Mal im Bundestag sprechen. Simone Fischer war früher die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ein Teil von Deutschland im Süden. Hier gibt es viele Berge, Städte wie Stuttgart und den Bodensee. Jetzt ist sie neu im Bundestag.

Sie gehört zu den Grünen und ist dort zuständig für Pflege-Politik. Menschen in der Regierung bestimmen, wie Pflegekräfte alten und kranken Menschen helfen. Sie machen dafür Regeln und sagen, wer Geld für die Pflege bekommt. Sie hat das auf Facebook geschrieben.

Das Gespräch über Gesundheit beginnt um 13:25 Uhr.

Alle Gespräche im Bundestag kann man live im Internet sehen. Die Internet-Seite ist www.bundestag.de.