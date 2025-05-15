Bärbel Bas stellt Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Bundestag vor

Berlin (kobinet)
Die neue Ministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas von der SPD, spricht heute am 15. Mai 2025 im Bundestag.
Sie beginnt wahrscheinlich um 12:15 Uhr.
Sie erklärt, was sie in ihrer Arbeit machen will.
Für die Rede und die Gespräche danach ist 1 Stunde Zeit.
Viele Menschen wollen wissen, was die Ministerin über Politik für Menschen mit Behinderungen sagt.
Danach spricht Nina Warken von der CDU.
Sie ist die neue Ministerin für Gesundheit.
Auch hier gibt es 1 Stunde Zeit für Rede und Gespräch.
In diesem Gespräch wird Simone Fischer zum ersten Mal im Bundestag sprechen.
Simone Fischer war früher die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg ist ein Teil von Deutschland im Süden.
Hier gibt es viele Berge, Städte wie Stuttgart und den Bodensee.
Jetzt ist sie neu im Bundestag.
Sie gehört zu den Grünen und ist dort zuständig für Pflege-Politik.
Menschen in der Regierung bestimmen, wie Pflegekräfte alten und kranken Menschen helfen.
Sie machen dafür Regeln und sagen, wer Geld für die Pflege bekommt.
Sie hat das auf Facebook geschrieben.
Das Gespräch über Gesundheit beginnt um 13:25 Uhr.
Alle Gespräche im Bundestag kann man live im Internet sehen.
Die Internet-Seite ist www.bundestag.de.
Die Tages-Ordnung für den Bundestag kann man auch im Internet lesen.
Hier ist der Link: https://www.bundestag.de/tagesordnung?week=20&year=2025&conference=3
Die Zeiten können sich noch ändern.
Berlin (kobinet) Die neue Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas (SPD), stellt heute am 15. Mai 2025 voraussichtlich ab 12:15 Uhr ihre Vorhaben im Rahmen des Regierungsprogramms im Plenum des Deutschen Bundestags vor. Für die Vorstellung durch die Ministerin und die anschließende Debatte ist eine Dauer von 60 Minuten geplant. Gespannt darf man sein, welche behindertenpolitischen Ziele die Ministerin anführt. Im Anschluss daran skizziert die neue Bundesministerin für Gesundheit, Nina Warken (CDU), ihre Vorhaben. Während der ebenfalls auf 60 Minuten angesetzten Aussprache wird die neu in den Bundestag gewählte ehemalige Landesbehindertenbeauftragte von Baden-Württemberg, Simone Fischer, als pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ihre erste Rede im Bundestag halten. Dies kündigte Simone Fischer auf Facebook an. Die Debatte zur Gesundheitspolitik ist derzeit auf 13:25 Uhr angesetzt. Die Debatten im Bundestag werden live im Parlamentsfernsehen unter www.bundestag.de übertragen.
Link zur Tagesordnung des Plenums des Deutschen Bundestag, die hinsichtlich der Zeitplanung aktuell angepasst wird
