Zwischenbericht 2025 der Bundesinitiative Barrierefreiheit veröffentlicht

Berlin (kobinet)

Das Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales hat einen Bericht veröffentlicht. Wenn etwas veröffentlicht ist, können alle Menschen es sehen oder lesen. Man stellt Texte, Bilder oder Videos für alle bereit. Der Bericht heißt: Zwischenbericht 2025 zur Bundesinitiative Barrierefreiheit.

Die Bundes-Regierung will Barrieren abbauen. Im November 2022 gab es einen wichtigen Beschluss. Alle Ministerien sollen gemeinsam für mehr Barrierefreiheit sorgen. Barrierefreiheit bedeutet: Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können. Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei.

Das Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales leitet diese Arbeit. Seit dem Start der Initiative ist viel passiert. Der Bericht zeigt alle Maßnahmen.

Aber die Arbeit ist noch nicht fertig. Die Bundes-Regierung, die Länder und die Kommunen müssen weiter Barrieren abbauen. Die Initiative läuft darum ohne Zeit-Grenze weiter. Alle Ebenen arbeiten zusammen.

Der Zwischenbericht gibt es auch in Leichter Sprache.

Bei den Inklusionstagen hat Katja Mast gesprochen. Sie ist Parlamentarische Staats-Sekretärin. Sie findet Barrierefreiheit sehr wichtig. Sie erzählte von ihrer Erfahrung mit Behinderung.

Schon als junger Mensch hat sie gelernt: Eine Klassenfahrt muss so geplant sein, dass alle mitmachen können.