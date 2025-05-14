Vorstellung der Pläne der Bundesregierung im Bundestag

Berlin (kobinet)

Der Bundestag tagt vom 14. bis 16. Mai 2025. Der Bundestag ist das Parlament in Deutschland. Dort treffen sich die gewählten Politiker und besprechen neue Gesetze. Tagen bedeutet: Sie kommen zu Sitzungen zusammen.

In dieser Woche stellen alle Minister ihre Pläne vor. Minister sind wichtige Politiker in der Regierung. Jeder Minister ist für ein bestimmtes Thema zuständig, zum Beispiel Gesundheit oder Bildung.

Auch der Bundeskanzler stellt seine Pläne vor. Der Bundeskanzler ist der Chef der deutschen Regierung. Er entscheidet zusammen mit seinen Ministern, was in Deutschland passiert.

Das Thema Arbeit und Soziales wird am Donnerstag besprochen. Das ist am 15. Mai 2025 ab 12:05 Uhr.

Bei der Sitzung kann man gut sehen: Was plant die neue Regierung? Was denkt die Opposition dazu? Die Opposition sind die Parteien, die nicht in der Regierung sind. Sie kontrollieren die Arbeit der Regierung und machen eigene Vorschläge.