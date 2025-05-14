Menu Close

Vorstellung der Pläne der Bundesregierung im Bundestag

Veröffentlicht am 14.05.2025 05:00 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bundesadler im Plenarsall
Bundestag Adler
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Die Sitzungen des Bundestagsplenums vom 14. - 16. Mai 2025 stehen in dieser Woche ganz im Zeichen der Vorstellung und Debatte der Vorhaben der einzelnen Bundesministerien und des Bundeskanzlers. Das Thema Arbeit und Soziales ist für Donnerstag, den 15. Mai 2025, ab 12:05 Uhr vorgesehen. Die skizzierung der Vorhaben der einzelnen Minister*innen und die Debatte zu den einzelnen Ressorts dürften einen guten Einblick über die Vorhaben und Pläne der neuen Regierungskoalition und die Ansichten der Opposition bieten.

Link zur aktuellen Tagesordnung des Deutschen Bundestages

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.