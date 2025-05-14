Nora Welsch soll neue Landesbehindertenbeauftragte in Baden-Württemberg werden

Stuttgart (kobinet)

Die Regierung von Baden-Württemberg will eine neue Beauftragte für Menschen mit Behinderungen ernennen.

Baden-Württemberg ist ein Teil von Deutschland im Süden.

Hier gibt es viele Berge, Städte wie Stuttgart und den Bodensee.

Die neue Beauftragte soll Nora Welsch heißen.

Sie ist 32 Jahre alt und kommt aus Baden-Baden.