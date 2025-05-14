Menu Close

International Low-Vision Song Contest am 16. Mai 2025

Veröffentlicht am 14.05.2025 08:26 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo des DBSV
Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) lädt ein zum dritten International Low-Vision Song Contest (ILSC). Beim Finale am kommenden Freitag, den 16. Mai 2025, das per Livestream aus dem Yunus Emre Institut Berlin übertragen wird, treten Musik-Acts aus vier Kontinenten mit ihren Songs gegeneinander an. Es werden vorproduzierte Videos abgespielt. "Low-Vision" steht international für "Sehbehinderung". Für den Wettbewerb sind ausschließlich Songs nominiert, bei deren Entstehung und Realisierung jeweils mindestens eine Person mit Seheinschränkung mitgewirkt hat.

Der ILSC ist das größte Musikfestival seiner Art. Für Deutschland tritt das Rockytrio mit „Dämonen“ an, einem Song über versteckte Depressionen. Berenike (13, Gesang), Luna (17, Posaune), Paul (15, Gitarre und Gesang) und Mika (15, Keyboard und Komposition) beeindrucken trotz ihres jungen Alters mit hoher musikalischer Qualität. Luna und Mika sind stark sehbehindert. Das Rockytrio hat bereits einige Preise bei „Jugend jazzt“, „Jugend musiziert“, „Jugend komponiert“ und den Bundeswettbewerben der Berliner Festspiele gewonnen und wurde mit dem Panikpreis der Udo-Lindenberg-Stiftung für die beste Hermann-Hesse-Vertonung 2024 ausgezeichnet. Mit dem Rockytrio gehen am Freitag 24 weitere Musik-Acts aus der ganzen Welt ins Rennen um das Diamond Eye, die Trophäe des Wettbewerbs.

Der ILSC wird gefördert von der Aktion Mensch.

Live dabei

Der ILSC wird am Freitag, 16. Mai 2025, ab 19 Uhr unter folgendem Link übertragen:

www.youtube.com/watch?v=1SZrCUDVTuk

Das Finale wird zudem von Radio Trista (www.radio-trista.de) ausgestrahlt sowie von weiteren Internet-Radios rund um die Welt. Auf https://ohrfunk.de/ wird die englischsprachige Show live ins Deutsche übersetzt.

Auch die Teilnahme vor Ort im Yunus Emre Institut Berlin ist möglich, um Anmeldung per E-Mail an [email protected] wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

Online-Voting nur während der Show ab ca. 22:20 Uhr für 15 Minuten unter:

www.strawpoll.com/ilsc

Das Ergebnis des Votings wird gegen 23:00 Uhr im Livestream bekanntgegeben und unter www.dbsv.org/ilsc veröffentlicht. Dort finden Sie auch Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten sowie zum ILSC.

Das Video von „Dämonen“ und mehr über das Rockytrio gibt’s unter: https://rockytrio.com

Ottmar Miles-Paul Nachricht

