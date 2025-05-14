International Low-Vision Song Contest am 16. Mai 2025

Berlin (kobinet)
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband lädt zum dritten International Low-Vision Song Contest ein.
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist ein Verein für Menschen, die nicht oder schlecht sehen können.
Ein Song Contest ist ein Musik-Wettbewerb.
Das Finale ist am Freitag, den 16. Mai 2025.
Sie können die Veranstaltung im Internet anschauen.
Die Übertragung kommt aus dem Yunus Emre Institut Berlin.
Bei dem Wettbewerb treten Musiker aus vier Kontinenten an.
Kontinente sind die großen Land-Flächen auf der Erde.
Es gibt 7 Kontinente: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Australien und die Antarktis.
Es werden Videos von den Musik-Gruppen gezeigt.
"Low-Vision" ist das englische Wort für Sehbehinderung.
Bei diesem Wettbewerb machen nur Songs mit.
An jedem Song hat mindestens eine Person mit Sehbehinderung mitgearbeitet.
Der ILSC ist das größte Musik-Fest dieser Art.
ILSC ist die Abkürzung für International Low-Vision Song Contest.
Für Deutschland tritt das Rockytrio an.
Ein Trio ist eine Gruppe aus 3 Personen.
Es spielt den Song "Dämonen".
Das ist ein Lied über versteckte Depressionen.
Depressionen sind eine Krankheit, bei der Menschen sehr traurig sind und keine Freude mehr empfinden.
Versteckte Depressionen bedeutet, dass andere Menschen nicht sehen können, wie traurig jemand ist.
In dem Rockytrio sind:
- Berenike (13, Gesang)
- Luna (17, Posaune)
- Paul (15, Gitarre und Gesang)
- Mika (15, Keyboard und Komposition)
Luna und Mika sind stark sehbehindert.
Obwohl sie alle noch jung sind, machen sie sehr gute Musik.
Das Rockytrio hat schon viele Preise gewonnen.
Am Freitag kämpfen 25 Musik-Gruppen aus der ganzen Welt um die Trophäe.
Eine Trophäe ist ein Preis, den man bekommt, wenn man gewonnen hat.
Die Trophäe heißt Diamond Eye.
Diamond Eye bedeutet auf Deutsch "Diamant-Auge".
Die Aktion Mensch fördert den Wettbewerb.
Die Aktion Mensch ist eine Organisation, die Geld für gute Zwecke sammelt und verteilt.
Live dabei
Der ILSC wird am Freitag, 16. Mai 2025, ab 19 Uhr übertragen unter:
www.youtube.com/watch?v=1SZrCUDVTuk
Das Finale wird auch von Radio Trista übertragen: www.radio-trista.de
Und auch von anderen Internet-Radios auf der ganzen Welt.
Auf https://ohrfunk.de/ wird die englische Show ins Deutsche übersetzt.
Sie können auch vor Ort in Berlin dabei sein.
Melden Sie sich per E-Mail an: [email protected]
Der Eintritt kostet nichts.
Das Online-Voting ist nur während der Show.
Online-Voting bedeutet, dass Sie im Internet abstimmen können.
Es beginnt um etwa 22:20 Uhr und dauert 15 Minuten.
Die Adresse ist: www.strawpoll.com/ilsc
Das Ergebnis gibt es um etwa 23:00 Uhr im Livestream.
Ein Livestream ist eine direkte Übertragung im Internet.
Es wird auch veröffentlicht auf: www.dbsv.org/ilsc
Dort finden Sie auch Informationen zu den Teilnehmern und zum ILSC.
Das Video von "Dämonen" und mehr über das Rockytrio gibt es unter:
https://rockytrio.com
