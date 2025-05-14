Gipfel der Vielfalt: Deutsche Antidiskriminierungstage 2025 gestartet

Berlin (kobinet)

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und das Haus der Kulturen der Welt haben zu einer wichtigen Veranstaltung eingeladen. Antidiskriminierungsstelle: Hier hilft man Menschen, die schlecht behandelt werden, weil sie anders sind. Man unterstützt sie und sorgt dafür, dass alle fair behandelt werden. Diese Veranstaltung heißt: Deutsche Antidiskriminierungstage. Die Antidiskriminierungstage sind am 13. und 14. Mai 2025 in Berlin.

Bei der Veranstaltung gibt es mehr als 40 Programmpunkte. Es geht um wichtige Themen für unsere Gesellschaft.

Experten und Gäste sprechen über: Ideen für eine vielfältige Demokratie

Schutz vor Diskriminierung

Gerechtigkeit in der Bildung

Teilhabe

Es gibt viele verschiedene Arten von Veranstaltungen: Gesprächsrunden

Lesungen

Workshops zum Mitmachen

Ausstellungen

Führungen

Ferda Ataman hat die Veranstaltung am 13. Mai eröffnet. Sie ist die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung.

Sie sagte: In dieser Zeit nehmen Diskriminierungen zu. Diskriminierung: Menschen werden manchmal schlecht behandelt, weil sie anders sind. Das ist unfair und nicht richtig. Deshalb sind die Antidiskriminierungstage sehr wichtig.

Ferda Ataman sagte auch: Diskriminierung ist nicht nur ein Problem für die Menschen, die sie erleben. Diskriminierung schadet der Wirtschaft. Diskriminierung gefährdet die Demokratie. Diskriminierung gefährdet den Rechtsstaat.

Die Antidiskriminierungstage 2025 sind die größte Veranstaltung der Antidiskriminierungsstelle seit es sie gibt.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gibt es seit 2006. Sie wurde zusammen mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gegründet. Gleichbehandlungsgesetz: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden und niemand darf benachteiligt werden. Dieses Gesetz schützt Menschen vor unfairer Behandlung wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Alters oder einer Behinderung. Das Ziel von diesem Gesetz ist: Diskriminierung verhindern oder beseitigen.

Die Antidiskriminierungsstelle hilft Menschen, wenn sie diskriminiert wurden. Sie berät zu rechtlichen Fragen. Sie forscht zum Thema Diskriminierung. Sie macht Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Diskriminierung. Öffentlichkeitsarbeit: Menschen erzählen anderen, was ihre Firma oder Gruppe macht. Sie schreiben zum Beispiel Texte oder machen Bilder, damit viele Leute von ihrer Arbeit wissen.

Seit 2022 wird die Leitung der Antidiskriminierungsstelle vom Bundestag gewählt.