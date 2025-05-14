„Eure KI kriegt meine Inhalte nicht!“ Widersprecht bei Facebook und Instagram!

Berlin (kobinet)

Das NRW-Frauen-Netzwerk macht eine Warnung.

Meta ist eine Firma.

Zu Meta gehören Facebook, Instagram und WhatsApp.

Meta will alle öffentlichen Texte und Fotos für seine KI verwenden.

KI ist Künstliche Intelligenz.

Computer können heute manches selbst lernen und denken.

So können sie helfen, Aufgaben zu lösen wie ein Mensch.

Eine KI ist ein Computer-Programm, das lernen kann.