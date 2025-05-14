Menu Close

„Eure KI kriegt meine Inhalte nicht!“ Widersprecht bei Facebook und Instagram!

Veröffentlicht am 14.05.2025 22:16 von Hubertus Thomasius in der Kategorie Nachricht (?)
Text: Wichtige Info zu KI auf Facebook und Instagram
Ausschnitt aus Faltblatt
Foto: NRW-Frauen-Netzwerk

Berlin (kobinet) Das NRW-Frauen-Netzwerk ruft auf: Stopp! Meine Posts und Fotos kriegt ihr nicht! Nutzt ihr Facebook, Instagram und WhatsApp? Dann ist die Info für euch!

Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, will den öffentlich geposteten Inhalt für seine KI nutzen. Das NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW weist auf die Frist für Widerspruch hin: „Wer bis 26. Mai nicht widersprochen hat, füttert die KI von Meta mit allen öffentlichen Posts, ob Texte oder Fotos, ab von gestern oder von vor 10 Jahren,“ erklärt Monika Rosenbaum vom NetzwerkBüro NRW.

Das NetzwerkBüro hat ein Info-Blatt in einfacher Sprache auf seiner Website (https://www.netzwerk-nrw.de/downloads) veröffentlicht: Es richtet sich vor allem an Frauen-Beauftragte, Werkstatt-Räte und Beschäftigte in Werkstätten. Aber auch alle, die von Metas Plänen noch nicht gehört haben oder nicht wissen, was sie jetzt tun können, finden hier einfache Informationen.

Wichtig zu wissen: Alle Inhalte, mit denen eine KI trainiert wurde, lassen sich im Nachhinein nicht mehr löschen.

Die Zeit drängt!

Hubertus Thomasius Nachricht

