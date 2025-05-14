„Eure KI kriegt meine Inhalte nicht!“ Widersprecht bei Facebook und Instagram!

Berlin (kobinet)
Das NRW-Frauen-Netzwerk macht eine Warnung.
Meta ist eine Firma.
Zu Meta gehören Facebook, Instagram und WhatsApp.
Meta will alle öffentlichen Texte und Fotos für seine KI verwenden.
KI ist Künstliche Intelligenz.
Computer können heute manches selbst lernen und denken.
So können sie helfen, Aufgaben zu lösen wie ein Mensch.
Eine KI ist ein Computer-Programm, das lernen kann.
Sie können dagegen sein.
Sie müssen bis 26. Mai widersprechen.
Sonst benutzt Meta alle Ihre Texte und Fotos für die KI.
Auch alte Texte und Fotos von vor 10 Jahren.
Das NetzwerkBüro hat ein Info-Blatt gemacht.
Das Info-Blatt ist in einfacher Sprache.
Wir sprechen und schreiben mit anderen.
Das ist unsere Sprache.
Es erklärt, was zu tun ist.
Sie finden es auf der Website vom NetzwerkBüro.
Wichtig: Was die KI einmal gelernt hat, kann man nicht mehr löschen.
Die Zeit ist knapp!
Berlin (kobinet) Das NRW-Frauen-Netzwerk ruft auf: Stopp! Meine Posts und Fotos kriegt ihr nicht! Nutzt ihr Facebook, Instagram und WhatsApp? Dann ist die Info für euch!
Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, will den öffentlich geposteten Inhalt für seine KI nutzen. Das NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW weist auf die Frist für Widerspruch hin: „Wer bis 26. Mai nicht widersprochen hat, füttert die KI von Meta mit allen öffentlichen Posts, ob Texte oder Fotos, ab von gestern oder von vor 10 Jahren,“ erklärt Monika Rosenbaum vom NetzwerkBüro NRW.
Das NetzwerkBüro hat ein Info-Blatt in einfacher Sprache auf seiner Website (https://www.netzwerk-nrw.de/downloads) veröffentlicht: Es richtet sich vor allem an Frauen-Beauftragte, Werkstatt-Räte und Beschäftigte in Werkstätten. Aber auch alle, die von Metas Plänen noch nicht gehört haben oder nicht wissen, was sie jetzt tun können, finden hier einfache Informationen.
Wichtig zu wissen: Alle Inhalte, mit denen eine KI trainiert wurde, lassen sich im Nachhinein nicht mehr löschen.
Die Zeit drängt!
Berlin (kobinet) Das NRW-Frauen-Netzwerk ruft auf: Stopp! Meine Posts und Fotos kriegt ihr nicht! Nutzt ihr Facebook, Instagram und WhatsApp? Dann ist die Info für euch!
Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, will den öffentlich geposteten Inhalt für seine KI nutzen. Das NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW weist auf die Frist für Widerspruch hin: „Wer bis 26. Mai nicht widersprochen hat, füttert die KI von Meta mit allen öffentlichen Posts, ob Texte oder Fotos, ab von gestern oder von vor 10 Jahren,“ erklärt Monika Rosenbaum vom NetzwerkBüro NRW.
Das NetzwerkBüro hat ein Info-Blatt in einfacher Sprache auf seiner Website (https://www.netzwerk-nrw.de/downloads) veröffentlicht: Es richtet sich vor allem an Frauen-Beauftragte, Werkstatt-Räte und Beschäftigte in Werkstätten. Aber auch alle, die von Metas Plänen noch nicht gehört haben oder nicht wissen, was sie jetzt tun können, finden hier einfache Informationen.
Wichtig zu wissen: Alle Inhalte, mit denen eine KI trainiert wurde, lassen sich im Nachhinein nicht mehr löschen.
Die Zeit drängt!