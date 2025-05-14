Als Behinderung politisch wurde – wo stehen wir heute? Film Crip Camp wird in Würzburg gezeigt

Würzburg (kobinet)

Am 15. Mai 2025 gibt es einen Film-Abend. Der Film heißt "Crip Camp - Der Sommer der Krüppelbewegung". Nach dem Film gibt es eine Diskussion mit Andrea Schöne.

Die Veranstaltung dauert von 18.00 bis 21.00 Uhr. Sie ist im Generationen-Zentrum Matthias Ehrenfried in Würzburg. Die Adresse ist: Bahnhofsstraße 4-6, 97070 Würzburg.

Die Veranstaltung wird zusammen mit WüSL - Selbstbestimmt Leben Würzburg gemacht. Michael Gerr hat die kobinet-nachrichten informiert. Die kobinet-nachrichten sind Berichte von den wichtigen Treffen der Regierung. Sie zeigen, was die Minister besprechen und entscheiden.

Der Film "Crip Camp" wurde 2021 für einen Oscar nominiert. Das bedeutet: Der Film wurde für einen wichtigen Film-Preis vorgeschlagen. Er erzählt die Geschichte von einem Ferien-Camp für behinderte Jugendliche. Das Camp war in den 60er und 70er Jahren in New York.

Die Jugendlichen nannten es "Crip Camp". Das Wort "Crip" kommt von dem englischen Wort für "Krüppel". Die Jugendlichen haben dieses Wort für sich selbst benutzt, um zu zeigen: Wir sind stolz auf uns.

In dem Camp entstand eine Gemeinschaft. Die Unterschiede zwischen allen Menschen wurden kleiner. Die behinderten Jugendlichen erkannten dort: Sie müssen zusammen für ihre Rechte kämpfen.

Im Film sieht man, wie sie für ihre Rechte gekämpft haben. Am Ende wurden Gesetze für Gleichstellung in den USA gemacht. Gleichstellung bedeutet: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Keiner soll Nachteile haben wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder Behinderung.

Nach dem Film wird mit Andrea Schöne diskutiert. Es geht um Ableismus und die Situation heute. Ableismus ist, wenn Menschen mit Behinderungen benachteiligt oder diskriminiert werden. Es bedeutet, dass behinderte Menschen als weniger wert angesehen werden.

Andrea Schöne ist Journalistin und Expertin für Ableismus. Sie hält Vorträge und unterrichtet an Hochschulen. Sie schreibt Artikel über Behinderung und Ableismus.