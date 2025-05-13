Wir hilft – nicht nur in der Aktionswoche

Bild vom Stand der Selbsthilfekontaktstelle Berlin

Foto: SEKIS

BERLIN (kobinet) In ganz Deutschland öffnen Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Kontaktstellen in der Woche vom 16. bis zum 25. Mai 2025 zum dritten Mal ihre Türen und laden mit vielfältigen Veranstaltungen zum Kennenlernen, Mitmachen und Austauschen ein. Die Aktionswoche ist eine Initiative des Paritätischen Gesamtverbands gemeinsam mit seinen Landesverbänden. Sie verfolgt das Ziel, die Sichtbarkeit der Selbsthilfe zu erhöhen, neue Teilnehmende zu gewinnen und den gesellschaftlichen Dialog über Selbsthilfe zu fördern. Das Programm umfasst Workshops, Vorträge, Straßenaktionen, Ausstellungen und digitale Formate – das Engagement ist so bunt und lebendig wie die Selbsthilfe selbst.

„Selbsthilfe ist so vielfältig wie die Menschen, die sie gestalten. Sie ist ein fester Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Deutschland. Mit der Aktionswoche wollen wir das sichtbar machen – lokal, digital und bundesweit“, erklärt Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Gesamtverband.

Zum Auftakt lädt der Paritätische Gesamtverband am Freitag, dem 16. Mai 2025, in der Zeit von 10:30 bis 12.00 Uhr zu einer digitalen Auftaktveranstaltung der Aktionswoche Selbsthilfe 2025 ein. Sie bietet aktuelle Einblicke in die Entwicklungen der Selbsthilfe, stellt inspirierende Beispiele vor und schafft Raum für Austausch und Vernetzung.

Das vollständige Programm der Aktionswoche ist online abrufbar.