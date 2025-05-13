Wir hilft – nicht nur in der Aktionswoche

BERLIN (kobinet)
In Deutschland öffnen Selbsthilfe-gruppen im Mai 2025 ihre Türen.
Selbsthilfe-gruppen sind Treffen von Menschen mit dem gleichen Problem.
Die Menschen helfen sich gegenseitig.
Das passiert vom 16. bis zum 25. Mai.
Die Gruppen laden alle Menschen ein.
Man kann die Gruppen kennen-lernen und mit-machen.
Die Aktions-woche wird vom Paritätischen Gesamt-verband organisiert.
Der Paritätische Gesamt-verband ist eine große Organisation.
Der Verband unterstützt viele soziale Vereine und Projekte.
Der Verband möchte die Selbst-hilfe bekannter machen.
Der Verband möchte neue Teilnehmer gewinnen.
Es gibt verschiedene Angebote:
- Workshops
- Vorträge
- Aktionen auf der Straße
- Ausstellungen
- Internet-Angebote
Joachim Rock vom Paritätischen Verband sagt:
Selbst-hilfe ist so vielfältig wie die Menschen.
Vielfältig bedeutet, dass es viele verschiedene Arten gibt.
Selbst-hilfe ist wichtig in Deutschland.
Mit der Aktions-woche zeigen wir das.
Es gibt auch eine Start-Veranstaltung.
Die ist am Freitag, dem 16. Mai 2025.
Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr.
Die Veranstaltung endet um 12:00 Uhr.
Die Veranstaltung ist im Internet.
Alle Informationen zur Aktions-woche findet man im Internet:
https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2025/
BERLIN (kobinet) In ganz Deutschland öffnen Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Kontaktstellen in der Woche vom 16. bis zum 25. Mai 2025 zum dritten Mal ihre Türen und laden mit vielfältigen Veranstaltungen zum Kennenlernen, Mitmachen und Austauschen ein. Die Aktionswoche ist eine Initiative des Paritätischen Gesamtverbands gemeinsam mit seinen Landesverbänden. Sie verfolgt das Ziel, die Sichtbarkeit der Selbsthilfe zu erhöhen, neue Teilnehmende zu gewinnen und den gesellschaftlichen Dialog über Selbsthilfe zu fördern. Das Programm umfasst Workshops, Vorträge, Straßenaktionen, Ausstellungen und digitale Formate – das Engagement ist so bunt und lebendig wie die Selbsthilfe selbst.
„Selbsthilfe ist so vielfältig wie die Menschen, die sie gestalten. Sie ist ein fester Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Deutschland. Mit der Aktionswoche wollen wir das sichtbar machen – lokal, digital und bundesweit“, erklärt Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Gesamtverband.
Zum Auftakt lädt der Paritätische Gesamtverband am Freitag, dem 16. Mai 2025, in der Zeit von 10:30 bis 12.00 Uhr zu einer digitalen Auftaktveranstaltung der Aktionswoche Selbsthilfe 2025 ein. Sie bietet aktuelle Einblicke in die Entwicklungen der Selbsthilfe, stellt inspirierende Beispiele vor und schafft Raum für Austausch und Vernetzung.
Das vollständige Programm der Aktionswoche ist online abrufbar.
