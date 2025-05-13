Menu Close

Wie Diskriminierung entsteht und was wir dagegen tun sollten

Veröffentlicht am 13.05.2025 04:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bonn (kobinet) "Wenn Menschen zum Beispiel wegen Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung oder Herkunft schlecht oder anders behandelt werden, sprechen wir von Diskriminierung. Immer mehr Menschen melden sich wegen Diskriminierung bei der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes. Dieses Problem geht uns alle an. Denn wahrscheinlich hat jeder schon einmal eine Person diskriminiert. Und ebenso wahrscheinlich ist es, dass jeder schon einmal selbst Diskriminierung erlebt hat, zum Beispiel wegen Alter, Beruf oder Aussehen. Doch warum werden Menschen diskriminiert? Und was sollten wir alle gegen Diskriminierung tun, damit wir besser zusammenleben können? Diese und weitere Informationen lesen Sie im neuen Text 'Was ist Diskriminierung? Und kann ich etwas dagegen tun?' im Familienratgeber der Aktion Mensch." So heißt es in der Ankündigung des neuen Textes im Familienratgeber.

https://www.familienratgeber.de/lebensbereiche/selbstbestimmt-leben/diskriminierung

