Wie Diskriminierung entsteht und was wir dagegen tun sollten

Bonn (kobinet)

Was ist das: Diskriminierung? Das heißt: Menschen werden schlecht behandelt. Zum Beispiel: Wegen der Haut-farbe oder der Herkunft. Oder wegen dem Geschlecht oder einer Behinderung.

Immer mehr Menschen melden eine Diskriminierung. Diskriminierung bedeutet: Menschen werden manchmal schlecht behandelt, weil sie anders sind. Das ist unfair und nicht richtig. Sie melden das bei der Anti-Diskriminierungs-stelle des Bundes.

Diskriminierung ist ein Problem für alle Menschen. Fast jeder Mensch hat schon einmal einen anderen Menschen diskriminiert. Und fast jeder hat auch selbst schon eine Diskriminierung erlebt. Zum Beispiel wegen dem Alter oder dem Aussehen oder dem Beruf.

Aber warum werden Menschen diskriminiert? Und was können wir gegen Diskriminierung tun? Dazu gibt es jetzt einen neuen Text im Familien-ratgeber von der Aktion Mensch. Aktion Mensch ist eine große Hilfs-Gruppe in Deutschland. Sie sammelt Geld und hilft damit Menschen mit Behinderungen und Kindern.