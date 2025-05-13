Menu Close

Selbsthilfe in Bewegung

Veröffentlicht am 13.05.2025 10:05 von Franz Schmahl in der Kategorie Nachricht (?)
Mut-Tour machte 2024 Station in Leipzig
MUT-TOUR
Foto: MUT-TOUR

Berlin (kobinet) Mehr Offenheit im Umgang mit Depressionen und psychische Erkrankungen  - diese Botschaft hat sich die MUT-TOUR  auf die Fahnen geschrieben. Auch in diesem Sommer ist die Tour wieder auf Fahrradtandems und wandernd in ganz Deutschland unterwegs. Start ist am 24. Mai in Bochum. Ziel ist im September Rostock. Die Teilnehmenden der Tour erleben gemeinsam Sport und Natur und zeigen durch ihre Gespräche am Wegesrand und mit Presseleuten: für psychische Erkrankungen muss sich niemand schämen, sie verdienen die gleiche Aufmerksamkeit wie körperliche Beeinträchtigungen. "Selbsthilfe in Bewegung" ist dieses Jahr das Motto.

Seit 2012 geht es bei dieser von Sebastian Burger in Bremen ins Leben gerufenen Initiative um Austausch und Selbstwirksamkeit. Denn auf der Tour wird gelacht, geschwitzt, geredet und Mut gemacht – sich selbst und anderen. Diese Mischung aus Bewegung, Begegnung und Offenheit  soll neue Perspektiven stärken.

Untergliedert ist die Tour dieses Mal in 15 Etappen, die zwischen 5 und 8 Tagen dauern. Besetzt wird jede Etappe mit 6 Personen, die unterwegs hauptsächlich in Zelten übernachten und sich gemeinschaftlich um ihre Verpflegung kümmern. Die Tandemteams legen täglich etwa 55 Kilometer zurück, Wanderteams rund 15 Kilometer.

Die Tour wird auch 2025 wieder begleitet vom MUT-ATLAS, Deutschlands Online-Wegweiser für Angebote psychischer Gesundheit. Er bietet Orientierung in der oft unübersichtlichen Welt der psychischen Versorgungslandschaft.

Franz Schmahl Nachricht

