Inklusionstage gehen in Berlin zu Ende

Berlin (kobinet)
Die Inklusions-tage 2025 fangen am 12. Mai an.
Sie enden heute am 13. Mai im Cafe Moskau.
Man kann sie im Internet live sehen.
Es gab eine Begrüßung von diesen Personen:
- Bärbel Bas, die neue Ministerin für Arbeit und Soziales
- Kerstin Griese, ihre Stellvertreterin
- Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundes-regierung für Menschen mit Behinderung
Der Bundes-teilhabe-preis wurde verteilt.
Am Montag gab es dann mehrere Arbeits-gruppen zum Thema Digitalisierung.
Digitalisierung bedeutet:
Computer und Internet werden immer wichtiger in unserem Leben.
Diese Umwandlung in die digitale Welt macht viele Aufgaben leichter und schneller.
Heute gibt es noch mehr Arbeits-gruppen.
Danach gibt es eine Diskussion am Podium.
Dabei sind auch Abgeordnete vom Deutschen Bundestag dabei.
Link zum Live-stream der Inklusions-tage 2025 (https://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM/DE/AS/Leuchttuerme/Kongresse/Inklusionstage_2025/Livestream/livestream_node.html)
Berlin (kobinet) Mit einem vollen Programm wurden die Inklusionstage 2025 am 12. Mai gestartet. Heute, am 13. Mai, gehen diese im Cafe Moskau zu Ende und werden auch wieder im Livestream übertragen. Nach Grußworten der neuen Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas, ihrer Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese und vom Behindertenbeauftragten der Bundesregierung Jürgen Dusel sowie der Verleihung des Bundesteilhabepreises wurde am Montag in einer Reihe von Workshops intensiv über das Thema Digitalisierung diskutiert. Heute geht es nach einer weiteren Arbeitsgruppenphase in die abschließende Podiumsdiskussion, an der auch zuständige Abgeordnete des Deutschen Bundestages mitwirken.
Berlin (kobinet) Mit einem vollen Programm wurden die Inklusionstage 2025 am 12. Mai gestartet. Heute, am 13. Mai, gehen diese im Cafe Moskau zu Ende und werden auch wieder im Livestream übertragen. Nach Grußworten der neuen Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas, ihrer Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese und vom Behindertenbeauftragten der Bundesregierung Jürgen Dusel sowie der Verleihung des Bundesteilhabepreises wurde am Montag in einer Reihe von Workshops intensiv über das Thema Digitalisierung diskutiert. Heute geht es nach einer weiteren Arbeitsgruppenphase in die abschließende Podiumsdiskussion, an der auch zuständige Abgeordnete des Deutschen Bundestages mitwirken.