Inklusionstage gehen in Berlin zu Ende

Veröffentlicht am 13.05.2025 04:55 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Inklusionstage 2025 Digitalisierung
Foto: BMAS

Berlin (kobinet) Mit einem vollen Programm wurden die Inklusionstage 2025 am 12. Mai gestartet. Heute, am 13. Mai, gehen diese im Cafe Moskau zu Ende und werden auch wieder im Livestream übertragen. Nach Grußworten der neuen Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas, ihrer Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese und vom Behindertenbeauftragten der Bundesregierung Jürgen Dusel sowie der Verleihung des Bundesteilhabepreises wurde am Montag in einer Reihe von Workshops intensiv über das Thema Digitalisierung diskutiert. Heute geht es nach einer weiteren Arbeitsgruppenphase in die abschließende Podiumsdiskussion, an der auch zuständige Abgeordnete des Deutschen Bundestages mitwirken.

