Inklusionstage gehen in Berlin zu Ende

Berlin (kobinet)

Man kann sie im Internet live sehen.

Sie enden heute am 13. Mai im Cafe Moskau.

Die Inklusions-tage 2025 fangen am 12. Mai an.

Es gab eine Begrüßung von diesen Personen:

Der Bundes-teilhabe-preis wurde verteilt.

Am Montag gab es dann mehrere Arbeits-gruppen zum Thema Digitalisierung.

Digitalisierung bedeutet:

Computer und Internet werden immer wichtiger in unserem Leben.

Diese Umwandlung in die digitale Welt macht viele Aufgaben leichter und schneller.