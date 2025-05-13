Hamburg (kobinet)
Von 10. Mai 2025 bis 13. Juli 2025 gibt es eine Kunst-Ausstellung.
Die Ausstellung heißt "Es regnet Menschen".
Die Ausstellung ist in Hamburg.
Die Adresse ist: Galerie der Schlumper, Marktstrasse 131, 20357 Hamburg.
Die Künstler sind Martin Gertler und Malte Kaiser.
Beide arbeiten seit über 20 Jahren bei den Schlumpern in Hamburg.
In der Ausstellung geht es um Menschen-Bilder.
Die Bilder sind gemalt und gezeichnet.
Die Künstler haben verschiedene Stile.
Aber beide mögen Figuren und Details.
Martin Gertler malt Menschen einfach.
Bei ihm fallen oft Menschen wie Regentropfen vom Himmel.
Malte Kaiser zeichnet viele Köpfe mit Mustern.
Er macht auch einzelne Porträts.
Es gibt kleine Kataloge zu beiden Künstlern.
Ein Katalog kostet 7 Euro.
Man kann die Kataloge bestellen: [email protected]
Mehr Informationen: www.schlumper.de
Hamburg (kobinet) Seit dem 10. Mai 2025 bis 13 Juli 2025 lädt die Galerie der Schlumper in die Marktstrasse 131 in 20357 Hamburg zur Ausstellung mit dem Titel "Es regnet Menschen" ein – eine spannende Gemeinschaftsschau der Künstler Martin Gertler und Malte Kaiser, findet Christian Mürner, der die kobinet-nachrichten über die Ausstellung informiert hat. Beide Künstler arbeiten seit über 20 Jahren künstlerisch in der Ateliergemeinschaft Die Schlumper Hamburg. Die Ausstellung "Es regnet Menschen" bietet eine vielschichtige malerische und grafische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Bild – zwischen Muster, Individuum und Masse. Trotz unterschiedlicher Stilformen eint die Werke beider Künstler eine gemeinsame Faszination für das Figürliche und das Detail.
Martin Gertler reduziert in seinen Arbeiten die menschliche Gestalt auf klare, einfache Formen – zwischen den Wolken fallen oft Figuren wie Regentropfen aus dem Himmel. Beide bevölkern das Bild in rhythmischen Reihen.
Malte Kaiser hingegen entwickelt dichte, ornamentale Kompositionen aus den Umrissen von Köpfen, die sich in seinen Grafiken auch zu eindringlichen Einzelporträts verdichten.
Zur Ausstellung sind kleine Kataloghefte sowohl zu Martin Gertler „Wolken, Häuser, Bäume Menschen“ als auch zu Malte Kaiser „Labyrinthe“ erschienen, die zu je 7 Euro erhältlich sind. Bestellung unter [email protected]
Die Galerie der Schlumper befindet sich in der Marktstrasse 131 in 20357 Hamburg
