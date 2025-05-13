Wenn du etwas wissen musst oder lernen willst, sind das Informationen.

Bild von Malte Kaiser zur Ausstellung es regnet Köpfe

Foto: Malte Kaiser, Schlumper

Hamburg (kobinet) Seit dem 10. Mai 2025 bis 13 Juli 2025 lädt die Galerie der Schlumper in die Marktstrasse 131 in 20357 Hamburg zur Ausstellung mit dem Titel "Es regnet Menschen" ein – eine spannende Gemeinschaftsschau der Künstler Martin Gertler und Malte Kaiser, findet Christian Mürner, der die kobinet-nachrichten über die Ausstellung informiert hat. Beide Künstler arbeiten seit über 20 Jahren künstlerisch in der Ateliergemeinschaft Die Schlumper Hamburg. Die Ausstellung "Es regnet Menschen" bietet eine vielschichtige malerische und grafische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Bild – zwischen Muster, Individuum und Masse. Trotz unterschiedlicher Stilformen eint die Werke beider Künstler eine gemeinsame Faszination für das Figürliche und das Detail.

Martin Gertler reduziert in seinen Arbeiten die menschliche Gestalt auf klare, einfache Formen – zwischen den Wolken fallen oft Figuren wie Regentropfen aus dem Himmel. Beide bevölkern das Bild in rhythmischen Reihen.

Malte Kaiser hingegen entwickelt dichte, ornamentale Kompositionen aus den Umrissen von Köpfen, die sich in seinen Grafiken auch zu eindringlichen Einzelporträts verdichten.

Zur Ausstellung sind kleine Kataloghefte sowohl zu Martin Gertler „Wolken, Häuser, Bäume Menschen“ als auch zu Malte Kaiser „Labyrinthe“ erschienen, die zu je 7 Euro erhältlich sind. Bestellung unter [email protected]

Die Galerie der Schlumper befindet sich in der Marktstrasse 131 in 20357 Hamburg

www.schlumper.de