Antidiskriminierungstage 2025 starten am 13. Mai im Haus der Kulturen der Welt

Berlin (kobinet)

Heute, am 13. Mai 2025, beginnen im Haus der Kulturen der Welt in Berlin die Antidiskriminierungstage.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat dazu eingeladen.

Antidiskriminierungsstelle ist eine Stelle, die Menschen hilft, die schlecht behandelt werden, weil sie anders sind.

Hier unterstützt man sie und sorgt dafür, dass alle fair behandelt werden.