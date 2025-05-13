Antidiskriminierungstage 2025 starten am 13. Mai im Haus der Kulturen der Welt

Berlin (kobinet)
Heute, am 13. Mai 2025, beginnen im Haus der Kulturen der Welt in Berlin die Antidiskriminierungstage.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat dazu eingeladen.
Antidiskriminierungsstelle ist eine Stelle, die Menschen hilft, die schlecht behandelt werden, weil sie anders sind.
Hier unterstützt man sie und sorgt dafür, dass alle fair behandelt werden.
Etwa 1.000 Gäste kommen zusammen.
Die Gäste kommen aus diesen Bereichen:
- Politik
- Wirtschaft
- Medien
- Kultur
- Zivilgesellschaft
- Wissenschaft
Bei den Antidiskriminierungstagen werden wichtige gesellschaftliche Themen besprochen.
Zum Beispiel:
- Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
- Diskriminierung von Frauen und Eltern im Job
- Migration
- Teilhabe für alle im digitalen Zeitalter
Viele bekannte Personen nehmen teil.
Zum Beispiel:
- Conny from the Block
- Gregor Gysi
- Luisa Neubauer
- Michel Friedman
- Ricarda Lang
- Tan Çağlar
Die Veranstaltung ist ausgebucht.
Ein wichtiges Thema ist auch:
Wird das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in dieser Legislaturperiode verändert?
Mehr Informationen und das Programm der Antidiskriminierungstage 2025 finden Sie hier: https://ads-veranstaltungen.bafza.de/antidiskriminierungstage/start
Berlin (kobinet) Heute, am 13. Mai 2025, starten im Haus der Kulturen der Welt in Berlin die Antidiskriminierungstage, zu denen die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingeladen hat. "Gemeinsam mit rund 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur, Zivilgesellschaft und Wissenschaft diskutieren wir über die großen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit. Themen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Diskriminierung von Frauen und Eltern im Job, Migration und Teilhabemöglichkeiten für alle im digitalen Zeitalter besprechen wir u. a. mit Conny from the Block, Gregor Gysi, Marcel Fratzscher, Luisa Neubauer, Maja Göpel, Michel Friedman, Naika Foroutan, Carlo Masala, Joe Kaeser, Aladin El-Mafaalani, Ricarda Lang, Marco Wanderwitz, Tan Çağlar, Miriam Stein, Max Czollek, Ilko-Sascha Kowalczuk und Seda Başay-Yıldız", heißt es u.a. in der Ankündigung der ausgebuchten Veranstaltung. Besonders im Hinblick auf die Frage, ob es in dieser Legislaturperiode eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gibt, dürfte die Veranstaltung ebenfalls sehr interessant sein.
