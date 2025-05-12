BERLIN (kobinet)

Zum "Tag der Pflege" sagt der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe: Der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe ist eine Organisation, die sich für die Interessen von Pflegeeinrichtungen einsetzt. Der "Tag der Pflege" ist ein besonderer Tag am 12. Mai, an dem die Arbeit von Pflegekräften gewürdigt wird. Pflege-Kräfte leisten wichtige Arbeit. Sie brauchen mehr als nur nette Worte. Die Politik muss handeln.

Der "Tag der Pflege" erinnert uns: Pflege ist immer wichtig, nicht nur während einer Pandemie. Eine Pandemie ist, wenn sich eine Krankheit über viele Länder ausbreitet. Ein Beispiel dafür ist Corona. Pflege-Kräfte und Pflege-Unternehmen sollten Vertrauen und Anerkennung bekommen. Aber in der Wirklichkeit ist das oft anders.

Thomas Knieling ist der Chef vom VDAB. VDAB ist die Abkürzung für Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe. Er sagt: Pflege-Kräfte brauchen gute Löhne und gute Arbeits-Bedingungen. Dafür brauchen Pflege-Einrichtungen genug Geld und Freiheit. Nur starke Einrichtungen können gute Pflege machen.