Pflege braucht überall starke Strukturen

Veröffentlicht am 12.05.2025 13:37 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
BERLIN (kobinet) Zum "Internationalen Tag der Pflege" richtet der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe seinen Blick nicht nur auf die unverzichtbare Arbeit der Pflegekräfte, sondern auch auf die strukturellen Voraussetzungen, welche diese Arbeit langfristig sichern. Wertschätzung darf sich vor allem nicht in Worten erschöpfen, sie muss sich in politischem Handeln widerspiegeln. Der Internationale Tag der Pflege" ruft allen ins Gedächtnis, dass professionelle Pflege nicht nur in Pandemiezeiten systemrelevant ist.

Vertrauen und Anerkennung für Pflegekräfte und Pflegeunternehmen sollten deshalb eigentlich selbstverständlich sein. Die Realität erleben wir allerdings oft ganz anders“, erklärt Thomas Knieling, Bundesgeschäftsführer des VDAB. „Pflegekräfte verdienen faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen – dafür brauchen Pflegeeinrichtungen wirtschaftliche Stabilität und unternehmerische Freiheit. Denn nur starke Einrichtungen können gute Pflege sichern – für die Mitarbeitenden ebenso wie für die zu pflegenden Menschen“, so Knieling weiter.

VDAB fordert von diesem Ge4sichtspunkt aus ein klares Signal der neuen Bundesgesundheitsministerin. Dazu stellt Thomas Knieling fest: „Mit Blick auf die wachsende Zahl Pflegebedürftiger und die stagnierenden Ressourcen braucht es jetzt ein entschlossenes Handeln. Es benötigt unverzüglich ein „Pflegeunternehmensstärkungsgesetz“, das gezielt die wirtschaftlichen Grundlagen professioneller Pflegeeinrichtungen sichert.

Hartmut Smikac Nachricht

