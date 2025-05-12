Passantinnen und Passanten soll ein Licht aufgehen

HANNOVER (kobinet)

Es steht am Hannah-Arendt-Platz.

Das Niedersächsische Gesundheits-Ministerium wird blau angestrahlt.

An diesem Abend passiert in Hannover etwas Besonderes.

Die Buchstaben ME/CFS stehen für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom.

ME/CFS ist eine schwere Krankheit.

Am 12. Mai ist der Internationale ME/CFS-Tag.

So will das Ministerium die Krankheit ME/CFS sichtbar machen.

Bei dieser Aktion werden verschiedene Gebäude blau beleuchtet.

Bei dieser Aktion werden nachts Gebäude mit blauem Licht angestrahlt.

LightUpTheNight4Me bedeutet: Erleuchte die Nacht für ME.

Das blaue Licht ist Teil der Aktion LightUpTheNight4Me.

Die Niedersächsische Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen heißt Annetraud Grote.

Eine Landes-Beauftragte ist eine Person, die sich für die Rechte einer bestimmten Gruppe einsetzt.

Sie findet die Licht-Aktion sehr gut.

ME/CFS ist eine schwere Krankheit des Nerven-Systems und des Immun-Systems.

Das Nerven-System steuert alle Bewegungen und Gefühle im Körper.

Das Immun-System schützt den Körper vor Krankheiten.