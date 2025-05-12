Menu Close

Passantinnen und Passanten soll ein Licht aufgehen

Veröffentlicht am 12.05.2025 07:00 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Großes mehrgeschossiges Gebäude mit einem dickem Turm in der Mitte und kleineren Türmen links und rechts. Alle Türme haben runde, grüne Dächer
Rathaus in Hannover
Foto: connormik In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

HANNOVER (kobinet) Wer am Abend des 12. Mai, dem Internationalen ME/CFS-Tag,  in Hannover am Hannah-Arendt-Platz vorbeikommt, dem soll beim Anblick des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums im wahrsten Sinne ein Licht aufgehen. Das Ministerium beteiligt sich anlässlich des Internationalen ME/CFS Tages an der Lichtaktion ‚LightUpTheNight4Me‘ und strahlt das Dienstgebäude blau an. Mit der Teilnahme an der Aktion, bei der verschiedenste Gebäude blau angestrahlt werden, trägt das Ministerium zur "Sichtbarmachung" der Erkrankung Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) und den damit einhergehenden schweren Symptomen und Folgen bei.

Die Niedersächsische Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Annetraud Grote, begrüßt die Teilnahme an der Lichtaktion sehr: „ME/CFS kann als Folge der schweren neuroimmunologischen Erkrankung sogar dazu führen, dass betroffene Personen aufgrund einer Belastungsintoleranz und starken Schmerzen nicht mehr für längere Zeit stehen oder sitzen können. Viele ME/CFS Patienten und Patientinnen müssen aufgrund von schweren Symptomen oft in abgedunkelten Räumen liegen und können sich nur leise verständigen. Die Erkrankung führt häufig zu einem hohen Grad einer körperlichen Behinderung.“

ME/CFS ist eine Krankheit, die bisher noch viel zu wenig erforscht und bekannt ist, stellt auch der Niedersächsische Sozial- und Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi fest und erklärt: „Man schätzt, dass über 600.000 Menschen allein in Deutschland an ME/CFS erkrankt sind. Gerade nach der Pandemie ist ihre Zahl deutlich angestiegen. Erkrankte erleben eine starke Einschränkung ihrer Lebensqualität und begegnen im Alltag oft Vorurteilen. Diese Erkrankung berücksichtigen wir bei unseren Aktivitäten.“

Hartmut Smikac Nachricht

