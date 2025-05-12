Lust auf Sport? Komm zu den Berlin Boccias!

Unser Verein ist noch neu, darum sind die Ideen aller Mitglieder wichtig.

Der Ball kann an der Rampe mit Hilfe einer Begleit-Person oder mit dem Fuß oder Mund bewegt werden.

Die Spieler vom den Berlin Boccias

Foto: Berlin Boccias

Was ist Para Boccia?

Berlin (kobinet) Wir sind ein weltoffener, inklusiver Para Boccia Verein. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sind bei uns herzlich willkommen. In unserem Verein trainieren zurzeit Spieler*innen aus drei Nationen. Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art haben bei uns keinen Platz. Bei uns wird für Wettkämpfe trainiert und zum Spaß gespielt.

Para Boccia ist eine präzise und taktische Sportart, die speziell für Menschen mit körperlichen Einschränkungen entwickelt wurde. Sie bietet die Möglichkeit, unabhängig von der körperlichen Verfassung, am Wettkampf teilzunehmen.

Einfache Regeln

Jede/r Spieler/in wirft sechs Bälle. Diese sollten so nah am Jackball (weißer Ball) platziert werden, wie möglich. Wer am Ende der Runde mit den eigenen Bällen näher am Jack ist, gewinnt. Hier sind Taktik, Strategie und Geschick gefragt.

Barrierefreiheit

Auch Menschen mit schweren Beeinträchtigungen können diesen Sport ausüben. Wir sind dabei, Rampen anzuschaffen, damit auch Menschen mit Querschnittslähmung teilnehmen können. Der Ball kann an der Rampe auch durch eine selbst mitgebrachte Assistenz oder mithilfe von Fuß bzw. Mund ausgelöst werden.

Über allem steht ein faires Miteinander. Uns gibt es noch nicht lange, daher ist zum Aufbau des Vereins die Kreativität jedes Mitglieds wichtig!

Komm zum Training: Zurzeit treffen wir uns zum Spielen und Trainieren jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle des Kinderhauses Lichtenberg, Neustrelitzer Straße 57.

Ab Herbst 2025 trainieren wir zwei Mal pro Woche in der Pankower Galenusstraße.

Kontakt: [email protected]; berlinboccias.de