Lust auf Sport? Komm zu den Berlin Boccias!

Berlin (kobinet)
Wir sind ein offener Verein für Para Boccia.
Bei uns sind Menschen mit und ohne Behinderungen willkommen.
In unserem Verein trainieren Menschen aus 3 Ländern.
Wir wollen keinen Rassismus und keine Ausgrenzung.
Wenn Menschen nicht mitmachen dürfen, nennt man das Ausgrenzung.
Manche Menschen werden nicht dabei gelassen, weil sie anders sind.
Bei uns können Menschen für Wettkämpfe trainieren oder zum Spaß spielen.
Was ist Para Boccia?
Para Boccia ist ein Sport für Menschen mit körperlichen Behinderungen.
Man muss bei diesem Sport genau zielen.
Man muss gut überlegen.
Jeder Mensch kann mitmachen, egal wie stark die körperliche Behinderung ist.
Einfache Regeln
Jeder Spieler wirft 6 Bälle.
Die Bälle sollen so nah wie möglich an einem weißen Ball landen.
Der weiße Ball heißt Jackball.
Wer am Ende der Runde näher am Jackball ist, gewinnt.
Man braucht dafür Geschick und eine gute Taktik.
Barrierefreiheit
Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können.
Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei.
Auch Menschen mit schweren Behinderungen können mitmachen.
Wir kaufen Rampen, damit auch Menschen mit Querschnittslähmung mitspielen können.
Der Ball kann an der Rampe mit Hilfe einer Begleit-Person oder mit dem Fuß oder Mund bewegt werden.
Wichtig ist ein faires Miteinander.
Unser Verein ist noch neu, darum sind die Ideen aller Mitglieder wichtig.
Komm zum Training
Wir trainieren jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle des Kinderhauses Lichtenberg, Neustrelitzer Straße 57.
Ab Herbst 2025 trainieren wir zweimal pro Woche in der Galenusstraße in Pankow.
Kontakt: [email protected]; berlinboccias.de
Berlin (kobinet) Wir sind ein weltoffener, inklusiver Para Boccia Verein. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sind bei uns herzlich willkommen. In unserem Verein trainieren zurzeit Spieler*innen aus drei Nationen. Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art haben bei uns keinen Platz. Bei uns wird für Wettkämpfe trainiert und zum Spaß gespielt.
Was ist Para Boccia?
Para Boccia ist eine präzise und taktische Sportart, die speziell für Menschen mit körperlichen Einschränkungen entwickelt wurde. Sie bietet die Möglichkeit, unabhängig von der körperlichen Verfassung, am Wettkampf teilzunehmen.
Einfache Regeln
Jede/r Spieler/in wirft sechs Bälle. Diese sollten so nah am Jackball (weißer Ball) platziert werden, wie möglich. Wer am Ende der Runde mit den eigenen Bällen näher am Jack ist, gewinnt. Hier sind Taktik, Strategie und Geschick gefragt.
Barrierefreiheit
Auch Menschen mit schweren Beeinträchtigungen können diesen Sport ausüben. Wir sind dabei, Rampen anzuschaffen, damit auch Menschen mit Querschnittslähmung teilnehmen können. Der Ball kann an der Rampe auch durch eine selbst mitgebrachte Assistenz oder mithilfe von Fuß bzw. Mund ausgelöst werden.
Über allem steht ein faires Miteinander. Uns gibt es noch nicht lange, daher ist zum Aufbau des Vereins die Kreativität jedes Mitglieds wichtig!
Komm zum Training: Zurzeit treffen wir uns zum Spielen und Trainieren jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle des Kinderhauses Lichtenberg, Neustrelitzer Straße 57.
Ab Herbst 2025 trainieren wir zwei Mal pro Woche in der Pankower Galenusstraße.
Kontakt: [email protected]; berlinboccias.de
