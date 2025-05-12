Inklusionstage 2025 zur Digitalisierung im Livestream

Berlin (kobinet)
In Berlin sind am 12. Mai und 13. Mai 2025 die Inklusionstage.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales macht diese Veranstaltung.
Die Veranstaltung ist im Cafe Moskau.
Alle Plätze sind schon vergeben.
Viele Veranstaltungen kann man im Internet anschauen.
Das Thema ist: Digitalisierung barrierefrei - selbstbestimmt - zeitgemäß.
Digitalisierung bedeutet: Computer und Internet werden immer wichtiger in unserem Leben.
Diese Umwandlung in die digitale Welt macht viele Aufgaben leichter und schneller.
Barrierefrei bedeutet: Nichts steht im Weg und alle Menschen können überall hinkommen.
Jeder kann alles benutzen, auch Menschen mit Rollstuhl oder anderen Hilfs-Mitteln.
Der Live-Stream beginnt am 12. Mai und 13. Mai jeweils um 10 Uhr.
Berlin (kobinet) Heute, am 12. Mai, und am 13. Mai 2025 finden in Berlin die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales organisierten Inklusionstage 2025 statt. Dabei wird es im Cafe Moskau voll, denn die Veranstaltung ist seit längerem ausgebucht. Wer nicht dabei sein kann, bzw. keinen Platz mehr für die Teilnahme bekam, kann eine Reihe von Veranstaltungen der Inklusionstage unter dem Motto "Digitalisierung barrierefrei - selbstbestimmt - zeitgemäß" per Livestream verfolgen. Die Übertragung des Livestreams beginnt am 12. Mai und 13. Mai jeweils um 10:00 Uhr.
Link zu weiteren Infos zur Live-Übertragung der Inklusionstage 2025
Berlin (kobinet) Heute, am 12. Mai, und am 13. Mai 2025 finden in Berlin die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales organisierten Inklusionstage 2025 statt. Dabei wird es im Cafe Moskau voll, denn die Veranstaltung ist seit längerem ausgebucht. Wer nicht dabei sein kann, bzw. keinen Platz mehr für die Teilnahme bekam, kann eine Reihe von Veranstaltungen der Inklusionstage unter dem Motto "Digitalisierung barrierefrei - selbstbestimmt - zeitgemäß" per Livestream verfolgen. Die Übertragung des Livestreams beginnt am 12. Mai und 13. Mai jeweils um 10:00 Uhr.
Link zu weiteren Infos zur Live-Übertragung der Inklusionstage 2025