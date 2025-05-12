Inklusionstage 2025 zur Digitalisierung im Livestream

Berlin (kobinet)

Alle Plätze sind schon vergeben.

Die Veranstaltung ist im Cafe Moskau.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales macht diese Veranstaltung.

In Berlin sind am 12. Mai und 13. Mai 2025 die Inklusionstage.

Viele Veranstaltungen kann man im Internet anschauen.

Das Thema ist: Digitalisierung barrierefrei - selbstbestimmt - zeitgemäß.

Digitalisierung bedeutet: Computer und Internet werden immer wichtiger in unserem Leben.

Diese Umwandlung in die digitale Welt macht viele Aufgaben leichter und schneller.

Barrierefrei bedeutet: Nichts steht im Weg und alle Menschen können überall hinkommen.

Jeder kann alles benutzen, auch Menschen mit Rollstuhl oder anderen Hilfs-Mitteln.

Der Live-Stream beginnt am 12. Mai und 13. Mai jeweils um 10 Uhr.