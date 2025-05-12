Menu Close

Inklusionstage 2025 zur Digitalisierung im Livestream

Veröffentlicht am 12.05.2025 05:45 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: BMAS

Berlin (kobinet) Heute, am 12. Mai, und am 13. Mai 2025 finden in Berlin die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales organisierten Inklusionstage 2025 statt. Dabei wird es im Cafe Moskau voll, denn die Veranstaltung ist seit längerem ausgebucht. Wer nicht dabei sein kann, bzw. keinen Platz mehr für die Teilnahme bekam, kann eine Reihe von Veranstaltungen der Inklusionstage unter dem Motto "Digitalisierung barrierefrei - selbstbestimmt - zeitgemäß" per Livestream verfolgen. Die Übertragung des Livestreams beginnt am 12. Mai und 13. Mai jeweils um 10:00 Uhr.

Link zu weiteren Infos zur Live-Übertragung der Inklusionstage 2025

Link zum Programm der Inklusionstage 2025

