Inklusionstage 2025 eröffnet

Berlin (kobinet)

Die Staatssekretärin Kerstin Griese hat die 12. Inklusionstage in Berlin eröffnet. Die Veranstaltung kann man auch im Internet anschauen.

Das Thema in diesem Jahr ist: "Digitalisierung barrierefrei – selbstbestimmt – zeitgemäß". Es geht also vor allem um Digitalisierung. Computer und Internet werden immer wichtiger in unserem Leben. Diese Umwandlung in die digitale Welt macht viele Aufgaben leichter und schneller.

Kerstin Griese hat gesagt: Die neue Regierung kümmert sich weiter um die Themen für Menschen mit Behinderung.

Ende Juni gibt es neue Regeln für barrierefreie Digitalisierung. Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können. Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei. Diese Regeln stehen im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.

Jürgen Dusel ist der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Eine Person hilft Menschen mit Behinderung. Sie sorgt dafür, dass alle gleich behandelt werden. In Deutschland bestimmt die Bundesregierung, was im Land passiert. Sie besteht aus der Kanzlerin oder dem Kanzler und den Ministern.

Er hat gesagt: Wir müssen von Anfang an für Barrierefreiheit sorgen. Wir dürfen nicht erst etwas bauen und dann versuchen, es barrierefrei zu machen.

Künstliche Intelligenz darf keine Menschen ausgrenzen. Computer können heute manches selbst lernen und denken. So können sie helfen, Aufgaben zu lösen wie ein Mensch.

Es gibt schon gute Gesetze für Barrierefreiheit. Aber bei der Umsetzung muss noch viel passieren.

Jürgen Dusel sagt: Barrierefreiheit ist kein Gefallen, sondern ein Recht.