Inklusionstage 2025 eröffnet

Veröffentlicht am 12.05.2025 10:36 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Kerstin Griese
Foto: omp

Berlin (kobinet) Die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Kerstin Griese, hat heute am 12. Mai 2025 die mittlerweile 12. Inklusionstage im Cafe Moskau in Berlin eröffnet. Die Veranstaltung, die auch im Livestream übertragen wird, steht dieses Jahr unter dem Motto: "Digitalisierung barrierefrei – selbstbestimmt – zeitgemäß". Das heißt, der Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung liegt auf dem Thema Digitalisierung. Auch wenn der neue Koalitionsvertrag behindertenpolitisch etwas schlanker als der letzte der Ampelregierung sei, habe die neue Bundesregierung die Themen, die in der letzten Legislaturperiode nicht umgesetzt werden konnten, weiter auf dem Schirm, betonte Kerstin Griese in ihrem Grußwort zur Eröffnung.

Im Hinblick auf das Thema Digitalisierung, die mittlerweile viele Bereiche des Lebens erfasst, wies Kerstin Griese u.a. darauf hin, dass Ende Juni neue Regelungen zur barrierefreien Digitalisierung im Rahmen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gelten. Der derzeit geschäftsführende Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel plädierte dafür, dass wir Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir dürften nicht erst einfach etwas hinstellen, um dann darum ringen zu müssen, dass es auch barrierefrei wird. Die Dinge müssten von Anfang an gedacht werden. Gesetze müssten die Barrierefreiheit von Anfang an regeln. Wichtig sei auch, dass die Künstliche Intelligenz keine neuen Ausgrenzungen und Diskriminierungen schaffe. Wir hätten die rechtlichen Regelungen einerseits, auf der anderen Seite sei aber noch viel Luft nach oben in Sachen Barrierefreiheit im digitalen Bereich, betonte Jürgen Dusel. „Es geht nicht um Nettigkeiten, es geht um die Umsetzung von gesetzlichen Regelungen zur Barrierefreiheit“, stellte der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung klar.

Link zum Livestream zu den Inklusionstagen 2025

