Bundesweite Awareness-Aktion #LightUpTheNight4ME am 12. Mai 2025

Berlin (kobinet)

Bei der Aktion #LightUpTheNight4ME werden jedes Jahr am 12. Mai abends öffentliche Gebäude und Objekte blau beleuchtet.

Die blaue Beleuchtung soll auf ein wichtiges Problem aufmerksam machen.

Rund 620.000 Menschen in Deutschland haben die Krankheit ME/CFS.

ME/CFS ist die Abkürzung für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom.

ME/CFS ist eine schwere Krankheit.

Bei dieser Krankheit sind Menschen sehr schnell erschöpft.

Sie haben oft starke Schmerzen und können manchmal nicht aus dem Bett aufstehen.

Die Versorgung für diese Menschen ist sehr schlecht.