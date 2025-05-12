Menu Close

Bundesweite Awareness-Aktion #LightUpTheNight4ME am 12. Mai 2025

Veröffentlicht am 12.05.2025 07:40 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Bei der bundesweiten Awareness-Aktion #LightUpTheNight4ME werden jährlich am Abend des 12. Mai öffentliche Gebäude und Objekte blau illuminiert, um auf die oftmals katastrophale Versorgungssituation der rund 620.000 von Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) Betroffenen in Deutschland aufmerksam zu machen. Im vergangenen Jahr haben sich bundesweit über 220 Institutionen mit ihrer blauen Beleuchtung an der LightUpTheNight4ME beteiligt. Neben vielen kleinen und größeren Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und Veranstaltungsorten, haben unter anderem der Dresdner Kulturpalast, das Umadum Riesenrad, die Charité Berlin sowie das Berliner Abgeordnetenhaus und weitere Landtage teilgenommen. Auch unzählige Betroffene, Angehörige und Unterstützer beleuchteten ihre Fenster in Blau, heißt es in der Presseinformation der Initiaitve LIGHT UP THE NIGHT 4ME.

Für dieses Jahr liegen zahlreiche Teilnehmerzusagen vor. Mit dabei sein werden unter anderem der Landtag Rheinland-Pfalz, die Charité Berlin, das Schloss Glücksburg (Schleswig-Holstein), das Center am Potsdamer (Berlin) sowie verschiedene Wahlkreisbüros von Bundestags- und Landtagsabgeordneten. Eine vollständige Liste der aktuell vorliegenden Anmeldungen gibt’s unter https://lightupthenight4me.wixsite.com/website

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.