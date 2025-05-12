Menu Close

Bärbel Bas will Arbeitsmarkt inklusiver machen und Barrierefreiheit vorantreiben

Veröffentlicht am 12.05.2025 14:42 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bärbel Bas auf der Bühne bei den Inklusionstagen 2025
Foto: Sina Gebhardt, ISL

Berlin (kobinet) "Wir wollen den Arbeitsmarkt inklusiver machen", das teilte die neue Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas, heute am 12. Mai 2025 in Berlin in ihrem Grußwort für die Inklusionstage 2025 mit. Knapp eine Woche nach ihrem Amtsantritt, in der die neue Arbeits- und Sozialministerin bereits Schlagzeilen mit ihrer Forderung nach Einbeziehung von Beamten, Abgeordneten und Freiberufler*innen in die Rente gemacht hatte und nun als neue SPD-Vorsitzende gehandelt wird, überreichte sie auch den Bundesteilhabepreis. In ihrer Rede machte Bärbel Bas deutlich, dass Barrierefreiheit nicht nur eine wichtige Bedeutung für die Verwaltung, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland hat. Deshalb wolle die neue Bundesregierung in diesem Bereich einiges anpacken, was in der letzten Legislaturperiode nicht verwirklicht wurde.

Das Behindertengleichstellungsgesetz soll nach den Worten von Bärbel Bas weiterentwickelt werden. „Wir werden u.a. regeln, dass öffentlich zugängliche Bauten des Bundes bis 2035 barrierefrei sind“, betonte sie. Das Kompetenzzentrum für Gebärdensprache und Leichte Sprache soll aufgebaut und die Bundesinitiative Barrierefreiheit soll weitergeführt werden. In Sachen Digitalisierung betonte die Ministerin, dass der Countdown für das Inkrafttreten der Regelungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes läuft. Sie sei gespannt, welchen Schub, dass am 28. Juni 2025 wirksam werdende Gesetz auslösen wird. „Wir haben uns als neue Regierung in der Inklusionspolitik viel vorgenommen. Wir folgen dabei dem Geist der UN-Behindertenrechtskonvention“, stellte sie klar und betonte, dass der Ansatz der Inklusion in Deutschland nicht verhandelbar ist. Die Inklusionspolitik orientiere sich eindeutig am Ziel, die gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen ausüben zu können.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

