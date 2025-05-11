Neustart braucht Vorbilder – Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunftsplanung

Schorndorf (kobinet)

In einem neuen Podcast geht es um Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunfts-Planung. Podcast ist: Man kann sich im Internet Sendungen anhören. Diese Sendungen kann man hören, wann man will.

Ellen Keune hat den Podcast gemacht. Der Podcast heißt: Inklusion Ganz Einfach Leben. Inklusion ist: Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung. Kurz heißt der Podcast: IGEL.

Im Podcast sprechen 3 Personen: Manja Schultz

Ottmar Miles-Paul

Ulrike Ehler

Der Podcast wurde bei einer gemeinsamen Veranstaltung aufgezeichnet. Die Veranstaltung war von 2 Gruppen: Netzwerk Persönliche Zukunfts-Planung

Gute Nachrichten zur Inklusion vom NETZWERK ARTIKEL 3

Die Veranstaltung war am 5. Mai 2025. Das ist der Europäische Protest-Tag zur Gleichstellung behinderter Menschen.

Manja Schultz erzählt ihre Geschichte: Sie hat früher in einer Werkstatt gearbeitet. Jetzt arbeitet sie auf dem ersten Arbeits-Markt. Sie bekommt ein Budget für Arbeit. Das Budget für Arbeit gibt Geld an Firmen, die Menschen mit Behinderung einstellen. So können mehr Menschen mit Behinderung einen normalen Job bekommen. Die Persönliche Zukunfts-Planung hat ihr geholfen.

Ellen Keune spricht mit Ottmar Miles-Paul. Sie sprechen über Erfolgs-Geschichten zur Inklusion. Diese Geschichten sind wichtig. Neben den Protest-Aktionen am 5. Mai.

Ulrike Ehler sammelt Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunfts-Planung. Sie möchte, dass Menschen ihre Geschichten schicken. Sie freut sich über Mails an: [email protected]

Die Podcast-Reihe zur Zukunfts-Planung gibt es jeden 2. Samstag in den ungeraden Monaten. Ellen Keune freut sich über Rückmeldungen per Mail an: [email protected]