Neustart braucht Vorbilder – Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunftsplanung

Veröffentlicht am 11.05.2025 06:00 von Hartmut Smikac in der Kategorie Meinung (?)
Cover des IGEL-Podcast zu Geschichten zur Zukunftsplanung
Cover des IGEL-Podcast zu Geschichten zur Zukunftsplanung
Foto: IGEL-Media

Schorndorf (kobinet) "Neustart braucht Vorbilder - Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunftsplanung", so hat Ellen Keune die neueste Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Rahmen der Reihe Lust auf Zukunftsplanung getitelt. Zu Gast bei Ellen Keune sind dieses Mal Manja Schultz, Ottmar Miles-Paul und Ulrike Ehler. Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung des Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung und den Guten Nachrichten zur Inklusion des NETZWERK ARTIKEL 3 zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai 2025 wurde der Podcast aufgezeichnet.

„Was hat der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen mit Erfolgs-Geschichten zu tun? In der Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ berichtet Manja Schultz im Rahmen eines Online-Austausch-Treffens vom Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e.V. Ellen Keune und allen anderen Teilnehmenden von ihrem Weg aus der Werkstatt auf den 1. Arbeitsplatz. Dies gelingt ihr mit einem Budget für Arbeit. Gestärkt wurde sie auf ihrem mutigen Weg bei und mit ihrer Persönlichen Zukunftsplanung. Auf Basis dieser beeindruckenden Erfolgs-Geschichte spricht Ellen Keune im Anschluss mit Ottmar Miles-Paul über die große Bedeutung von Erfolgs-Geschichten zur Inklusion, deren Erzählungen genauso wichtig sind wie die vielen und vielseitigen jährlichen Proteste am 5. Mai. Die Folge wird abgerundet durch einen Aufruf von Ulrike Ehler, die ab sofort Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunftsplanung für das gleichnamige Netzwerk sammelt. Sie freut sich über zahlreiche Mails an [email protected]. Die Episoden dieser Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Samstag in den ungeraden Monaten. Ellen Keune freut sich über Feedback, Anmerkungen und Wünsche per Mail an [email protected] oder auf Social Media“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

Link zum IGEL-Podcast zu den Geschichten zur Persönlichen Zukunftsplangung

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Links zu den bisher erschienenen IGEL-Podcasts von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung:

Link zur siebten Episode des Podcast: „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema: „Bücherwurm, Gurkensalat, Polizei und freche Schafe – das Team Rosenheim“ vom März 2025

Link zur sechsten Episode des Podcat „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema: „Wenn Menschen über sich hinaus wachsen: Weiterbildungen in Persönlicher Zukunftsplanung“ vom Januar 2025

Link zur fünften Episode mit Ellen Keune über das 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Link zur vierten Episode mit Infos zu Prof’in Dr. Sandra Fietkau, die ihre Promotion zum Thema Unterstützungskreise im Beltz-Verlag veröffentlicht hat, und zu Ellen Keunes Wirken

Link zur dritten Episode des IGEL-Podcast mit Ellen Keune und Ulrike Ehler

Link zum zweiten Podcast von Ellen Keune mit Stefan Doose zur Zukunftsplanung

Link zum ersten Podcast von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung mit Susanne Göbel

