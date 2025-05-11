Schorndorf (kobinet)
In einem neuen Podcast geht es um Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunfts-Planung.
Podcast ist: Man kann sich im Internet Sendungen anhören.
Diese Sendungen kann man hören, wann man will.
Ellen Keune hat den Podcast gemacht.
Der Podcast heißt: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion ist: Jeder Mensch darf überall mitmachen.
Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.
Kurz heißt der Podcast: IGEL.
Im Podcast sprechen 3 Personen:
- Manja Schultz
- Ottmar Miles-Paul
- Ulrike Ehler
Der Podcast wurde bei einer gemeinsamen Veranstaltung aufgezeichnet.
Die Veranstaltung war von 2 Gruppen:
- Netzwerk Persönliche Zukunfts-Planung
- Gute Nachrichten zur Inklusion vom NETZWERK ARTIKEL 3
Die Veranstaltung war am 5. Mai 2025.
Das ist der Europäische Protest-Tag zur Gleichstellung behinderter Menschen.
Manja Schultz erzählt ihre Geschichte:
Sie hat früher in einer Werkstatt gearbeitet.
Jetzt arbeitet sie auf dem ersten Arbeits-Markt.
Sie bekommt ein Budget für Arbeit.
Das Budget für Arbeit gibt Geld an Firmen, die Menschen mit Behinderung einstellen.
So können mehr Menschen mit Behinderung einen normalen Job bekommen.
Die Persönliche Zukunfts-Planung hat ihr geholfen.
Ellen Keune spricht mit Ottmar Miles-Paul.
Sie sprechen über Erfolgs-Geschichten zur Inklusion.
Diese Geschichten sind wichtig.
Neben den Protest-Aktionen am 5. Mai.
Ulrike Ehler sammelt Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunfts-Planung.
Sie möchte, dass Menschen ihre Geschichten schicken.
Sie freut sich über Mails an: [email protected]
Die Podcast-Reihe zur Zukunfts-Planung gibt es jeden 2. Samstag in den ungeraden Monaten.
Ellen Keune freut sich über Rückmeldungen per Mail an: [email protected]
Es gibt Links zu allen Podcasts:
Schorndorf (kobinet) "Neustart braucht Vorbilder - Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunftsplanung", so hat Ellen Keune die neueste Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Rahmen der Reihe Lust auf Zukunftsplanung getitelt. Zu Gast bei Ellen Keune sind dieses Mal Manja Schultz, Ottmar Miles-Paul und Ulrike Ehler. Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung des Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung und den Guten Nachrichten zur Inklusion des NETZWERK ARTIKEL 3 zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai 2025 wurde der Podcast aufgezeichnet.
„Was hat der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen mit Erfolgs-Geschichten zu tun? In der Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ berichtet Manja Schultz im Rahmen eines Online-Austausch-Treffens vom Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e.V. Ellen Keune und allen anderen Teilnehmenden von ihrem Weg aus der Werkstatt auf den 1. Arbeitsplatz. Dies gelingt ihr mit einem Budget für Arbeit. Gestärkt wurde sie auf ihrem mutigen Weg bei und mit ihrer Persönlichen Zukunftsplanung. Auf Basis dieser beeindruckenden Erfolgs-Geschichte spricht Ellen Keune im Anschluss mit Ottmar Miles-Paul über die große Bedeutung von Erfolgs-Geschichten zur Inklusion, deren Erzählungen genauso wichtig sind wie die vielen und vielseitigen jährlichen Proteste am 5. Mai. Die Folge wird abgerundet durch einen Aufruf von Ulrike Ehler, die ab sofort Erfolgs-Geschichten durch Persönliche Zukunftsplanung für das gleichnamige Netzwerk sammelt. Sie freut sich über zahlreiche Mails an [email protected]. Die Episoden dieser Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Samstag in den ungeraden Monaten. Ellen Keune freut sich über Feedback, Anmerkungen und Wünsche per Mail an [email protected] oder auf Social Media“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.
