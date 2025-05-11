Konferenz-Kolumne: „After inclusion – Lotta continua!“ Für einen behindertenpolitischen Perspektivwechsel

Staufen (kobinet)

Die Konferenz "Inklusion im Dialog" findet bald statt. Sie ist am 16. und 17. Mai in Kassel. Hans-Willi Weis hat dazu 10 Thesen geschrieben. Er ist ein Autor bei kobinet.

Hier ist die erste These.

Was bedeutet "gestern, heute, morgen"? 10 Thesen

1. "After inclusion" bedeutet: Die Zeit nach der Inklusion ist heute. Inklusion bedeutet: Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung. Für morgen heißt das: Der Kampf geht weiter. Gestern war der Kampf für die Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Dieser Kampf dauerte etwa 50 Jahre, seit ungefähr 1970. Das behinderten-politische Gestern ist anders als das Heute. Und das Morgen wird anders als das Gestern und Heute.

2. Der Kampf für Inklusion ist Vergangenheit. Man kann ihn nicht einfach so fortsetzen. Es gab Erfolge und Niederlagen. Die Erfolge können wir feiern.

Bei den Niederlagen müssen wir die Ursachen suchen. Wir brauchen neue Sichtweisen und andere Protest-Formen.

3. Die Lebens-Bedingungen für Menschen mit Behinderung sind besser geworden. Das liegt zum Teil an der allgemeinen Verbesserung des Lebens-Standards. Die Gesellschaft wurde seit 1970 freier und demokratischer. Dadurch gibt es weniger Diskriminierung. Diskriminierung bedeutet: Menschen werden manchmal schlecht behandelt, weil sie anders sind. Das ist unfair und nicht richtig.

Menschen achten mehr auf Benachteiligung und Ausschluss. Dank des behinderten-politischen Kampfes gibt es Erfolge bei: Selbsthilfe

politischer Vertretung

Rechten für Menschen mit Behinderung

Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention war ein wichtiger Erfolg. Menschen mit und ohne Behinderung sollen die gleichen Rechte haben. Das steht in einem wichtigen Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben. In den Gesetzen scheint das Ziel der Inklusion erreicht.

4. Es gibt aber eine Lücke zwischen den Gesetzen und der Wirklichkeit. In Wirklichkeit haben Menschen mit Behinderung noch keine volle Teilhabe. Woran liegt das? Manche sagen: Wir brauchen mehr Zeit und müssen weitermachen wie bisher.