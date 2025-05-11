Fußball-Fanpreise zur Barrierefreiheit

Nürnberg (kobinet)

Den Preis gibt es für besondere Projekte.

Der Preis heißt: easy-Credit-Fan-preis.

Die Deutsche Akademie für Fuß-ball-kultur vergibt diesen Preis.

Fuß-ball-fans können einen Preis bekommen.

Es geht darum:

In diesem Jahr ist der Preis für Barriere-freiheit.

Sie können sich bis zum 31. Mai 2025 bewerben.

Fuß-ball-fans können sich für den Preis bewerben.

Mehr Informationen zum Fan-preis und zur Bewerbung gibt es hier: https://www.fussball-kultur.org/fussball-kulturpreis/fanpreis/ausschreibung

Informationen: Wenn du etwas wissen musst oder lernen willst, brauchst du Wissen dazu.

Dieses Wissen nennt man Informationen.