Fußball-Fanpreise zur Barrierefreiheit

Nürnberg (kobinet)
Fuß-ball-fans können einen Preis bekommen.
Die Deutsche Akademie für Fuß-ball-kultur vergibt diesen Preis.
Der Preis heißt: easy-Credit-Fan-preis.
Den Preis gibt es für besondere Projekte.
In diesem Jahr ist der Preis für Barriere-freiheit.
Es geht darum:
- Hindernisse weg-machen
- Selbst-bestimmung unterstützen
- Teil-habe von Fans mit Behinderung möglich machen
Fuß-ball-fans können sich für den Preis bewerben.
Sie können sich bis zum 31. Mai 2025 bewerben.
Mehr Informationen zum Fan-preis und zur Bewerbung gibt es hier: https://www.fussball-kultur.org/fussball-kulturpreis/fanpreis/ausschreibung
Informationen: Wenn du etwas wissen musst oder lernen willst, brauchst du Wissen dazu.
Dieses Wissen nennt man Informationen.
Nürnberg (kobinet) Viele Fußballfans engagieren sich weit über die Unterstützung ihres Vereins hinaus. Aus diesem Grund vergibt die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur jährlich den easyCredit-Fanpreis, um herausragende Projekte zu würdigen. Dieses Jahr steht die Barrierefreiheit im Mittelpunkt: Ziel ist es, Hindernisse abzubauen, die Selbstbestimmung zu fördern und die aktive Teilhabe von Fußballfans mit Behinderung zu ermöglichen. Bewerbungen für den Preis sind noch bis zum 31. Mai 2025 möglich.
