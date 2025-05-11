Menu Close

Fußball-Fanpreise zur Barrierefreiheit

Veröffentlicht am 11.05.2025 05:10 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zum easyCredit-Fanpreis Barrierefrei Fußball
Foto: Deutsche Akademie für Fußball-Kultur

Nürnberg (kobinet) Viele Fußballfans engagieren sich weit über die Unterstützung ihres Vereins hinaus. Aus diesem Grund vergibt die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur jährlich den easyCredit-Fanpreis, um herausragende Projekte zu würdigen. Dieses Jahr steht die Barrierefreiheit im Mittelpunkt: Ziel ist es, Hindernisse abzubauen, die Selbstbestimmung zu fördern und die aktive Teilhabe von Fußballfans mit Behinderung zu ermöglichen. Bewerbungen für den Preis sind noch bis zum 31. Mai 2025 möglich.

Link zu weiteren Information zum Fanpreis und zur Bewerbung

Ottmar Miles-Paul Nachricht

