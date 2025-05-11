Menu Close

Fachmesse mit Rekordbesuch

Veröffentlicht am 11.05.2025 09:50 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Neue Messe Leipzig von Nerid Solórzano
Auf dem Geländer der Neuen Messe in Leipzig
Foto: Nerid Solórzano (Creative Commons BY-SA 2.0)

LEIPZIG (kobinet) Vom 8. bis 10. Mai 2025 hatte die therapie LEIPZIG stattgefunden und inhaltlich neue Maßstäbe sowie mit begeisterten 19.400 Fachbesucherinnen und Fachbesucher neue Maßstäbe gesetzt. Mit dem Angebot von 394 Ausstellern, einem einzigartigen Mix aus interaktiven Messeformaten, Live-Präsentationen, Netzwerkmöglichkeiten sowie einem vielfältigen Fortbildungsprogramm im Kongress bot sie ein beeindruckendes Gesamterlebnis.

„Wir freuen uns außerordentlich über den starken Besucherzuwachs, der dem erweiterten Engagement der Aussteller folgt – ein klares Zeichen für die Strahlkraft und Relevanz der therapie LEIPZIG“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Gemeinsam mit unseren Ausstellern konnten wir in diesem Jahr eine nie dagewesene Vielfalt an Produktneuheiten, Innovationen und Impulsen für die therapeutische Praxis präsentieren.“

Die Messe machte den digitalen Wandel in der Therapie greifbar. Zahlreiche Aussteller gaben Einblicke in den Status quo der Digitalisierung – von der Anbindung an die Telematikinfrastruktur über vernetzte Trainingsgeräte bis hin zu Apps für Befundung und Nachsorge. Besonders sichtbar wurde der Fortschritt im Bereich Robotik: roboterassistiertes Training zeigte, wie moderne Technologien die therapeutische Arbeit verändern – und gleichzeitig neue Möglichkeiten für mehr Patientennähe und Effektivität schaffen.

Die nächste therapie-Veranstaltung ist die therapie DÜSSELDORF vom 19. bis 20. September 2025. Die therapie LEIPZIG findet wieder vom 22. bis 24. April 2027 auf der Leipziger Messe statt.

