Fachmesse mit Rekordbesuch

LEIPZIG (kobinet)
Die therapie LEIPZIG war vom 8. bis 10. Mai 2025.
Die therapie LEIPZIG ist eine Messe für Menschen, die in der Therapie arbeiten.
19.400 Fach-leute haben die Messe besucht.
Fach-leute sind Menschen, die viel über ein Thema wissen.
Sie haben einen Beruf in diesem Bereich.
Das waren mehr Menschen als früher.
Bei der Messe haben 394 Aussteller ihre Produkte gezeigt.
Aussteller sind Firmen oder Personen, die auf einer Messe ihre Produkte zeigen.
Die Besucher konnten viel ausprobieren und lernen.
Es gab Vorführungen und ein Programm zum Weiterbilden.
Bei Vorführungen zeigt jemand, wie etwas funktioniert.
Weiterbilden bedeutet: Man lernt neue Dinge für seinen Beruf.
Martin Buhl-Wagner ist Chef der Leipziger Messe.
Er sagt:
Wir freuen uns über die vielen Besucher.
Die Messe ist wichtig für die Therapie-Branche.
Eine Branche ist ein Bereich in der Wirtschaft.
Die Therapie-Branche sind alle Firmen und Menschen, die mit Therapie zu tun haben.
Die Messe zeigte viele neue Computer-Technik für die Therapie.
Es gab Geräte für das Internet in Praxen.
Praxen sind Räume, wo Ärzte oder Therapeuten arbeiten und Patienten behandeln.
Es gab auch Trainingsgeräte mit Computer-Anschluss.
Und es gab Programme für das Handy.
Besonders viele Roboter-Geräte wurden gezeigt.
Roboter-Geräte sind Maschinen, die bestimmte Aufgaben selbstständig erledigen können.
Diese Geräte helfen bei der Therapie.
Sie machen die Arbeit anders und können den Patienten besser helfen.
Patienten sind Menschen, die krank sind oder Probleme haben und Hilfe brauchen.
Die nächste therapie-Messe ist in Düsseldorf.
Sie ist am 19. und 20. September 2025.
Die therapie LEIPZIG gibt es wieder vom 22. bis 24. April 2027.
LEIPZIG (kobinet) Vom 8. bis 10. Mai 2025 hatte die therapie LEIPZIG stattgefunden und inhaltlich neue Maßstäbe sowie mit begeisterten 19.400 Fachbesucherinnen und Fachbesucher neue Maßstäbe gesetzt. Mit dem Angebot von 394 Ausstellern, einem einzigartigen Mix aus interaktiven Messeformaten, Live-Präsentationen, Netzwerkmöglichkeiten sowie einem vielfältigen Fortbildungsprogramm im Kongress bot sie ein beeindruckendes Gesamterlebnis.
„Wir freuen uns außerordentlich über den starken Besucherzuwachs, der dem erweiterten Engagement der Aussteller folgt – ein klares Zeichen für die Strahlkraft und Relevanz der therapie LEIPZIG“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Gemeinsam mit unseren Ausstellern konnten wir in diesem Jahr eine nie dagewesene Vielfalt an Produktneuheiten, Innovationen und Impulsen für die therapeutische Praxis präsentieren.“
Die Messe machte den digitalen Wandel in der Therapie greifbar. Zahlreiche Aussteller gaben Einblicke in den Status quo der Digitalisierung – von der Anbindung an die Telematikinfrastruktur über vernetzte Trainingsgeräte bis hin zu Apps für Befundung und Nachsorge. Besonders sichtbar wurde der Fortschritt im Bereich Robotik: roboterassistiertes Training zeigte, wie moderne Technologien die therapeutische Arbeit verändern – und gleichzeitig neue Möglichkeiten für mehr Patientennähe und Effektivität schaffen.
Die nächste therapie-Veranstaltung ist die therapie DÜSSELDORF vom 19. bis 20. September 2025. Die therapie LEIPZIG findet wieder vom 22. bis 24. April 2027 auf der Leipziger Messe statt.
