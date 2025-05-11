Fachmesse mit Rekordbesuch

LEIPZIG (kobinet)

Die therapie LEIPZIG war vom 8. bis 10. Mai 2025. Die therapie LEIPZIG ist eine Messe für Menschen, die in der Therapie arbeiten. 19.400 Fach-leute haben die Messe besucht. Fach-leute sind Menschen, die viel über ein Thema wissen. Sie haben einen Beruf in diesem Bereich. Das waren mehr Menschen als früher.

Bei der Messe haben 394 Aussteller ihre Produkte gezeigt. Aussteller sind Firmen oder Personen, die auf einer Messe ihre Produkte zeigen. Die Besucher konnten viel ausprobieren und lernen. Es gab Vorführungen und ein Programm zum Weiterbilden. Bei Vorführungen zeigt jemand, wie etwas funktioniert. Weiterbilden bedeutet: Man lernt neue Dinge für seinen Beruf.

Martin Buhl-Wagner ist Chef der Leipziger Messe. Er sagt: Wir freuen uns über die vielen Besucher. Die Messe ist wichtig für die Therapie-Branche. Eine Branche ist ein Bereich in der Wirtschaft. Die Therapie-Branche sind alle Firmen und Menschen, die mit Therapie zu tun haben.

Die Messe zeigte viele neue Computer-Technik für die Therapie. Es gab Geräte für das Internet in Praxen. Praxen sind Räume, wo Ärzte oder Therapeuten arbeiten und Patienten behandeln. Es gab auch Trainingsgeräte mit Computer-Anschluss. Und es gab Programme für das Handy.

Besonders viele Roboter-Geräte wurden gezeigt. Roboter-Geräte sind Maschinen, die bestimmte Aufgaben selbstständig erledigen können. Diese Geräte helfen bei der Therapie. Sie machen die Arbeit anders und können den Patienten besser helfen. Patienten sind Menschen, die krank sind oder Probleme haben und Hilfe brauchen.