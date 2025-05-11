Bündnis90/DIE GRÜNEN fordert konkrete Verbesserungen in der Pflege

BERLIN (kobinet)

Morgen ist der Tag der Pflegenden. Der Tag der Pflegenden ist ein besonderer Tag für Menschen, die in der Pflege arbeiten. Simone Fischer hat etwas dazu gesagt. Sie ist von der Partei Bündnis90/DIE GRÜNEN. Sie spricht für die Partei über das Thema Pflege.

Professionelle Pflege ist wichtig in unserer Gesellschaft. Professionelle Pflege bedeutet: Menschen, die dafür ausgebildet sind, kümmern sich um kranke oder alte Menschen. Pflege hält unsere Gesellschaft zusammen. Pflege sorgt dafür, dass Menschen gut unterstützt werden. Zum Beispiel zu Hause, in Pflege-Einrichtungen und in Krankenhäusern.

Ohne Pfleger und Pflegerinnen funktioniert unser Gesundheits-System nicht. Das Gesundheits-System ist alles, was mit Gesundheit zu tun hat: Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime. Aber viele Pflegekräfte arbeiten am Limit. Am Limit arbeiten bedeutet: Die Menschen arbeiten so viel, dass sie fast nicht mehr können. Sie brauchen bessere Arbeits-Bedingungen und Entlastung. Entlastung bedeutet: weniger Arbeit und mehr Pausen.

Es gibt viele Probleme in der Pflege. Zum Beispiel Personalmangel und hohe Belastung. Personalmangel bedeutet: Es gibt zu wenige Menschen, die in der Pflege arbeiten.

Die neue Regierung will wichtige Fragen in Kommissionen besprechen. Kommissionen sind Gruppen von Menschen, die sich treffen und über ein Thema sprechen. Das dauert zu lange. Es hilft nicht den Pflegebedürftigen und nicht den Pflegenden. Pflegebedürftige sind Menschen, die Hilfe brauchen, weil sie krank oder alt sind.

Es ist kein Geld für gute Pflege da. Union und SPD machen falsche Politik. Union und SPD sind politische Parteien in Deutschland.

Bündnis90/DIE GRÜNEN fordern Verbesserungen: Pflegefachkräfte brauchen mehr Eigenverantwortung.

Die Pflegeassistenz muss einheitlich geregelt werden.

Die berufliche Qualifikation muss gestärkt werden.

Es muss genug Personal in Einrichtungen und Kliniken sein.

Alle müssen nach Tarif bezahlt werden.