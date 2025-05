Weiteres inklusives Wohnprojekt wird gefördert

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

KÖLN (kobinet) Der Verein "Unter einem Dach e.V." hat in Leverkusen-Rheindorf-Süd ein Fest gefeiert. Es ging um den Bau-Beginn für ein neues Wohn-Haus. In dem Haus werden Menschen mit und ohne Behinderung zusammen wohnen. Das Haus wird barriere-frei gebaut. Das bedeutet: Alle Menschen können sich gut im Haus bewegen. Der Landschafts-Verband Rheinland (LVR) und die NRW-Bank geben Geld für den Bau. Der LVR gibt 384.000 Euro. Eltern aus Leverkusen haben den Verein im Jahr 2021 gegründet. In dem Haus sollen 10 Menschen mit und ohne Behinderung zusammen wohnen. Die Bewohner entscheiden selbst, mit wem sie zusammen wohnen wollen. Britta Engelhardt vom Verein sagt: Die Eltern wollten einen guten Wohn-Ort für ihre Kinder mit Behinderung. Die Kinder sind in Leverkusen aufgewachsen und haben dort Freunde. Sie sollen weiter in Leverkusen leben können. Das Wohn-Projekt soll auch ein gutes Beispiel für andere Städte sein. Die Menschen können selbst bestimmen und sich gegenseitig helfen. So soll das Leben für Menschen mit Behinderung besser werden.