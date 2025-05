Sozialverband fordert mehr Hilfe und Anerkennung für Betroffene

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken HANNOVER (kobinet) In Deutschland leben ungefähr 500.000 Menschen mit ME/CFS. Das ist eine Krankheit mit dem langen Namen: Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. In Niedersachsen leben etwa 20.000 Menschen mit dieser Krankheit. ME/CFS ist also nicht selten. Die Kranken bekommen aber zu wenig Hilfe. Ein Viertel der Kranken kann nicht aus dem Haus gehen. Es gibt nur wenig medizinische Hilfe. Am 12. Mai ist der Tag für Menschen mit ME/CFS. Der Sozial·verband Deutschland fordert: Die Politik muss die Patienten ernst nehmen. ME/CFS ist schon lange als Nerven·krankheit anerkannt. Trotzdem finden die Betroffenen zu wenig Hilfe. Der Sozial·verband fordert: Es sollen mehr Ambulanzen für Kranke eingerichtet werden. Diese sollen dann dauerhaft bleiben. Es soll mehr Forschung zu dieser Krankheit geben. Nur so kann man die Krankheit besser verstehen und behandeln. Die Krankheit soll auch schneller anerkannt werden. Dann können die Kranken leichter Rente oder Pflege·leistungen bekommen. Viele Kranke fühlen sich nicht ernst genommen. Das muss sich ändern. Logo SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

HANNOVER (kobinet) In Deutschland leben rund 500.000 Menschen, die an Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) erkrankt sind, schätzungsweise 20.000 davon in Niedersachsen. Diese Zahlen zeigen: ME/CFS ist keine seltene Erkrankung. Trotzdem ist die Versorgung der Betroffenen katastrophal. Ein Viertel der Betroffenen kann das Haus nicht mehr verlassen, medizinische Unterstützung gibt es nur selten. Anlässlich des "Internationalen ME/CFS-Tags" am 12. Mai fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen dringend eine politische Kehrwende, die die Patientinnen und Patienten ernst nimmt. ME/CFS wurde bereits vor über 50 Jahren von der Weltgesundheitsorganisation als neurologische Krankheit anerkannt. Trotzdem finden Betroffene noch immer zu wenig Hilfe. Der größte Sozialverband in Niedersachsen fordert deshalb, dass weitere Institutsambulanzen gegründet werden und diese dauerhaft zur Regelversorgung gehören. „Außerdem brauchen wir in Niedersachsen ein Landesforschungsprogramm für ME/CFS. Nur so können Ursachen, Diagnostik und Therapien besser verstanden und entwickelt werden“, so der Vorstandsvorsitzende Dirk Schwinke. Aus SoVD-Sicht darf außerdem der Bereich der sozialen Absicherung nicht vergessen werden. „ME/CFS muss schneller und unkomplizierter als schwere chronische Erkrankung anerkannt werden, damit Betroffene eine Erwerbsminderungsrente oder Pflegeleistungen beantragen können“, betont Swinke. Viele Erkrankte fühlten sich nicht ernstgenommen – das müsse sich dringend ändern.

