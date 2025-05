Schräg, fromm und frei: Die Kommunarden von Hartroda – Film mit Diskussion in Erfurt

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Erfurt (kobinet) Es gibt einen Film über eine besondere Gruppe von Menschen. Der Film heißt: Schräg, fromm und frei. Er handelt von den Kommunarden von Hartroda. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zeigt diesen Film. Sie lädt alle Menschen dazu ein. Die Veranstaltung ist am Donnerstag, den 22. Mai 2025. Sie beginnt um 18:30 Uhr und endet um 20:00 Uhr. Der Film wird in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße gezeigt. Die Adresse ist: Andreasstraße 37a in Erfurt. Der Film zeigt: So lebten Menschen mit Behinderungen in der DDR. Eine kleine Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderungen lebte zusammen in den 1980er Jahren in Hartroda in Thüringen. Sie bestimmten selbst, wie sie leben wollten. Nach dem Film gibt es ein Gespräch. Diese Menschen nehmen am Gespräch teil: - Michael Damm, er ist Pfarrer und war dabei - Tom Franke, er hat den Film gemacht - Dr. Martin Theben, er ist Rechtsanwalt und war dabei Sie sprechen über das Leben von Menschen mit Behinderungen in der DDR. Sie sprechen auch darüber: Was hat sich verändert? Was ist noch immer schwierig? Katharina Kempken leitet das Gespräch. Es gibt bei der Veranstaltung: - Deutsche Lautsprache - Schrift-Dolmetscher - Audio-Beschreibung Die Teilnahme kostet nichts. Sie müssen sich nicht anmelden. Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/veranstaltungen/schraeg-fromm-und-frei