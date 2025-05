Bad Segeberg / Kassel (kobinet) Eine neue Folge vom Podcast IGEL ist da. Der Podcast heißt: Assistenz muss nicht in der Nähe sein – Tower Fernassistenz stellt sich vor. Der Podcast-Macher Sascha Lang spricht mit 2 Personen. Sie arbeiten bei Tower Fernassistenz. Ein Gast ist Kai Bissbort. Er hat die Tower Fernassistenz gemacht. Der 2. Gast ist Andreas Loose. Er ist blind seit einem Unfall im Jahr 1997. In dieser Folge geht es um Hilfe aus der Ferne. Stell dir vor: Du bist an einem Ort und brauchst Hilfe. Aber keine Person zum Helfen ist da. Was kannst du dann tun? Tower Fernassistenz kann helfen. Die Tower Fernassistenz funktioniert so: Blinde Menschen bekommen Hilfe über eine App. Die Hilfe kommt von sehenden Menschen. Sie unterstützen bei vielen Dingen: - Bei wichtigen Informationen - Bei technischen Problemen - Beim Finden des richtigen Wegs In der Podcast-Folge erfährst du: - Was ist Tower Fernassistenz? - Wie funktioniert Tower Fernassistenz? - Wie unterscheidet sich Tower von anderen Apps? - Wie kannst du mitmachen? - Was ist für die Messe SightCity 2025 in Frankfurt geplant? Mehr Infos findest du hier: www.tower-assist.de Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast