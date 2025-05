Online-Lesung mit Auszügen aus dem Buch Stoppt Ableismus! am 14. Mai 2025

Berlin (kobinet) Der Verein aktiv und selbstbestimmt (akse) macht eine Online-Lesung. Die Lesung ist am 14. Mai 2025 um 18:30 Uhr. Die Lesung ist bei Zoom. Die Lesung dauert bis 20:30 Uhr. Bei der Lesung werden Teile aus dem Buch "Stoppt Ableismus!" vorgelesen. Das Buch ist von Anne Gersdorff und Karina Sturm. Die Lesung dauert 90 Minuten. Danach können die Teilnehmer Fragen stellen und diskutieren. In dem Buch geht es um Assistenz für Menschen mit Behinderung. Und es geht um Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Das Buch zeigt die Probleme in diesen Bereichen. Der Verein freut sich, wenn viele Menschen teilnehmen. Man muss sich bis zum 14. Mai um 14:00 Uhr anmelden. Die Anmeldung ist bei https://forms.office.com/r/ZxjTekj6Ux?origin=lpr Link Bis 16:00 Uhr am 14. Mai bekommen die angemeldeten Personen den Zoom-Link. In dem Buch "Stoppt Ableismus!" geht es um Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Es zeigt, wie die Gesellschaft Menschen mit Behinderung benachteiligt. Menschen mit Behinderung können oft nicht selbst bestimmen und teilhaben. Das Buch erzählt von den Erfahrungen von Menschen mit Behinderung. Die Autorinnen wollen, dass die Menschen über diese Themen sprechen. Sie wollen eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich behandelt werden. Sie zeigen Wege, wie man gegen Diskriminierung und Gewalt vorgehen kann. Die Aktion Mensch unterstützt die Lesung mit Geld.

Karina Sturm und Anne Gersdorff mit Buch Stoppt Ableismus

Foto: Andi Weiland

Berlin (kobinet) Der Verein aktiv und selbstbestimmt (akse) lädt zu einer Online-Lesung am 14. Mai 2025 um 18:30 Uhr via Zoom ein. Bis 20:30 Uhr werden Auszüge aus dem Buch "Stoppt Ableismus!" von Anne Gersdorff und Karina Sturm gelesen. Die Lesung dauert 90 Minuten, im Anschluss gibt es Zeit für Fragen und die Diskussion, heißt es in der Veranstaltungsankündigung für die Anmeldungen noch möglich sind.

Das Buch setzt sich intensiv mit dem Thema Assistenz, sowie Gewalt an Menschen mit Behinderung auseinander und beleuchtet die Herausforderungen und Missstände in diesem Bereich. „Wir freuen uns über eure Teilnahme! Bitte meldet euch bis zum 14. Mai um 14:00 Uhr unter https://forms.office.com/r/ZxjTekj6Ux?origin=lpr Link an. Bis 16:00 Uhr am 14. Mai erhaltet ihr den Zoom-Link“, heißt es in der Ankündigung der Online-Veranstaltung.

Das Buch „Stoppt Ableismus!“ thematisiert den Ableismus, eine Diskriminierungsform, die Menschen mit Behinderungen betrifft. Es beleuchtet, wie gesellschaftliche Normen und Strukturen Menschen mit Behinderungen benachteiligen und ihnen oft den Zugang zu Selbstbestimmung und Teilhabe verwehren. Der Schwerpunkt liegt auf den Erfahrungen und Herausforderungen, die Menschen mit Behinderungen im Bereich der Assistenz und im Umgang mit Gewalt machen. Die Autorinnen fordern ein Umdenken und sensibilisieren für die Notwendigkeit, diese Themen offen zu diskutieren, um eine inklusive und gerechte Gesellschaft zu schaffen. Sie bieten Perspektiven und Handlungsansätze, um gegen Diskriminierung und Gewalt vorzugehen und unterstützen die Stärkung der Stimmen von Menschen mit Behinderungen. Die Lesung wird durch die Aktion Mensch unterstützt, heißt es weiter in der Ankündigung der Veranstaltung.