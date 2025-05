Kostenlose Informationsposter in Leichter Sprache zum Klimaschutz

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Berlin (kobinet) Der Verein Kosmos arbeitet mit Schulen in ganz Deutschland zusammen. Der Verein will gute Bildung für alle Menschen. Der Verein Kosmos hat Poster zum Thema Klima-Schutz gemacht. Es gibt 6 Poster. Die Poster sind in Leichter Sprache geschrieben. Auf den Postern steht: Was ist gut für das Klima? Wie können wir das Klima schützen? Sie können die Poster kostenlos bestellen. Sie können die Poster auch im Internet anschauen. Hier finden Sie die Poster: https://klima-pakete.kosmos-b.de/poster-set/