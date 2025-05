Gemeinsames Gedenken mit Partnerverbänden in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion

BERLIN (kobinet) Der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland hat einen Brief geschrieben. Der Brief ist an Partner-Verbände gegangen. Diese Partner-Verbände sind in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Der 9. Mai ist in diesen Ländern ein wichtiger Tag. Es ist der Tag des Sieges über Hitler-Deutschland. Die Deutschen haben den Völkern der ehemaligen Sowjetunion viel Leid gebracht. Der Behindertenverband erinnert daran: In Deutschland ist der 8. Mai der Tag der Befreiung. Die Befreiung war von der nationalsozialistischen Herrschaft. Die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden ist sehr wichtig. Sie steht für Frieden, Versöhnung und Freundschaft. Der Verband gratuliert zum Tag des Sieges am 9. Mai. In vielen Regionen der Welt gibt es Kriege. Diese Kriege bringen viel Leid. Sie machen die Zusammenarbeit für Menschen mit Behinderungen schwerer. Der Behindertenverband wünscht allen Partnern Frieden und Gesundheit. Diese Wünsche gehen an alle Menschen in den Ländern der früheren Sowjetunion.

Staue im Ehrenhain im Treptower Park

Foto: A. Nowak

BERLIN (kobinet) In einem Brief an die langjährigen Partner in den Behindertenverbänden in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion bekunden der Allgemein Behindertenverband in Deutschland (ABiD) und das ABiD-Institut Behinderung und Partizipation (IB&P) anlässlich des 9. Mai, jenes Tages, der in fast allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion der Tag des Sieges über Hitler-Deutschland begangen wird, ihre Anteilnahme an den Opfern und dem Leid aller dieser Völker der früheren Sowjetunion. Beide Vorstände erinnern dabei daran, dass der 8. Mai in Deutschland der Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die Deutschen unsägliches Leid besonders auch über die Völker der ehemaligen Sowjetunion gebracht haben.

Die Zusammenarbeit von Behindertenorganisationen in den ehemaligen Ländern der Sowjetunion mit dem IB&P und dem ABiD ist deshalb, wie in dem Brief betont wird, für die Mitglieder des ABiD und dieses ABiD-Institutes von besonderer Bedeutung. „Sie steht für Frieden, Versöhnung und Freundschaft. Sie ist für uns Geschenk und Verpflichtung zugleich, denn sie bildet das

Fundament für das friedliche Miteinander unserer Länder – heute und in Zukunft. Zum Tag des Sieges am 9. Mai möchten wir Ihnen von ganzem Herzen gratulieren.“ heißt es in diesem Brief.

Weiter wird festgestellt: „Aktuelle kriegerische Auseinandersetzungen in vielen Regionen der Welt bringen viel Leid und erschweren auch unsere Zusammenarbeit im Interesse der Menschen mit Behinderungen. Im Kampf für eine friedliche Welt dürfen die Nationen nicht gegeneinander stehen. Das betrachten wir auch als eine Herausforderung für unsere Arbeit.“

Die Mitglieder des ABiD-Instituts „Behinderung & Partizipation“ (IB&P) sowie des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland „Für Selbstbestimmung und Würde“ (ABiD), die mit Ihnen seit vielen Jahren in Freundschaft und Partnerschaft verbunden sind, wünschen allen Mitgliedern der Partnerverbände in den Ländern der früheren Sowjetunion und allen Bürgerinnen und Bürgern dieser Staaten Frieden, Glück und vor allem Gesundheit.